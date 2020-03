In casa Totti è tempo di festeggiamenti: la piccola Isabel, terzogenita del campione della Roma e di Ilary Blasi, compie 4 anni. Fra i numerosi messaggi di auguri ricevuti spiccano anche quelli dei genitori, che sui rispettivi profili Instagram dedicano parole cariche d’amore alla piccola di casa.

Francesco Totti: gli auguri alla piccola Isabel

Per Francesco Totti e Ilary Blasi sono giorni di grandi festeggiamenti. La piccola Isabel, terzogenita della coppia, spegne infatti 4 candeline e l’ex capitano della Roma e la conduttrice non potevano non dedicarle un pensiero speciale per celebrare questo piccolo grande traguardo. Attraverso i loro canali social, nello specifico i loro rispettivi profili Instagram, la coppia ha postato un’immagine che li ritrae singolarmente accanto alla loro bambina. Inevitabile il boom di like e commenti per Francesco e Ilary: sotto il loro post, infatti, sono numerose le persone (VIP compresi) che hanno voluto dedicare un pensiero alla piccola augurandole un buon compleanno. L’ex campione della Roma, che ha detto addio al calcio giocato nel maggio del 2017, ha postato una foto tenerissima con una didascalia ricca di amore: “Buon compleanno mia principessa“.

Visualizza questo post su Instagram Buon compleanno mia principessa ❤️❤️🎉🎉🎉🎉 Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 10 Mar 2020 alle ore 2:07 PDT

Ilary Blasi: “Rimani sempre curiosa della vita“

Anche mamma Ilary ha voluto rivolgere un pensiero speciale alla piccola di casa. La conduttrice ha postato una foto su Instagram con parole cariche di amore: “E poi 4 anni fa arrivi tu….. tanti auguri piccola di casa e rimani sempre così curiosa della vita! Con amore mamma“. Un dolce pensiero allegato a una foto meravigliosa, che ritrae mamma e figlia in un amorevole abbraccio.