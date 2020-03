Surreale è l’aggettivo più appropriato per descrivere la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, anche la produzione del programma ha dovuto prendere le giuste precauzioni. Alfonso Signorini, impossibilitato ad essere a Roma, conduce in diretta dagli studi di Cologno Monzese, a Milano. Nonostante l’attuale crisi sanitaria, il reality va avanti: al centro della puntata la vulcanica figura di Antonella Elia, in rotta con Valeria Marini e Licia Nunez.

Il collegamento con la Casa

Un collegamento insolito quello con i “Vipponi” nella puntata di stasera: meno gioioso e, ovviamente, privo degli applausi di sottofondo da parte di un pubblico non presente in studio. Alfonso Signorini, attraverso parole ben misurate, dichiara ai concorrenti: “Farete compagnia in questo momento a molte persone che sono chiuse in casa, vi seguiranno perché la vostra Casa è una casa fra le case. Questo vi investe di un forte senso di responsabilità: farete compagnia agli italiani che in questo momento non stanno vivendo un bel periodo. In questo momento storico siamo chiamati a un qualcosa di grande“. Signorini, successivamente, informa i concorrenti sui nuovi dati legati ai contagi e alle guarigioni da Coronavirus: “In realtà è doveroso darvi un nuovo aggiornamento. I contagiati sono saliti da 8.000 a 12.000. Quindi vi rendete conto di quanto il virus sia molto veloce nella sua propagazione, ma è anche vero che aumenta il numero dei guariti“.

Antonella vs Valeria: sempre più gelo

Dopo i doverosi aggiornamenti legati al Coronavirus, la puntata entra nel vivo con al centro alcune fra le protagoniste della settimana, tra cui Fernanda e Antonella. Dopo la furiosa litigata della scorsa puntata, fra le due è tornato il sereno negli scorsi giorni: le due ragazze, infatti, hanno fatto la pace durante un allenamento sportivo. Resta invece teso il clima fra la Elia e Valeria Marini, acerrime nemiche e protagoniste di numerosi litigi negli ultimi giorni. Antonella va all’attacco contro la diva: “Sono sdegnata perché questa è pura ipocrisia come al solito. Lei mi sta sempre addosso e dice cose anche belle cattive. Brava, chapeau. Io non le invidio proprio niente, anzi mi fa anche un po’ pena. Mi spiace vederla così disperata“. Immediata la risposta della showgirl “stellare”: “Per me la cosa importante sono tutti loro, vivere con loro questi momenti cercando di trovare un equilibrio e di far sorridere e non cadere in bassezze che a me non appartengono“.

Antonella Elia contro Licia Nunez

Ma Antonella Elia negli ultimi giorni ha avuto da ridire anche con Licia Nunez. La conduttrice considera l’attrice una persona viscida e calcolatrice e ritiene che abbia costruito e studiato premeditatamente il suo percorso all’interno del reality. La Elia afferma: “Secondo me qui si sta raggiungendo la follia assoluta. Credo che Licia abbia studiato a tavolino tutto il suo essere qui. Ha raccontato della perdita del figlio, della sua precedente relazione…“. Ma l’argomento toccato dalla conduttrice relativo alla perdita del figlio di Licia, ha scatenato nell’attrice la rabbia più totale: “Tu sei riluttante per tutte le cose che stai dicendo. Fai venire la nausea. Ma come ti permetti?“.

Asia eliminata e nuove nomination

Nella sedicesima puntata del Grande Fratello Vip il gioco ha visto uscire Asia, che era al televoto insieme a Sara e Fabio. Proprio l’attore nel corso della serata ha deciso di rimanere in gioco, dopo numerosi dubbi e tentennamenti avuti in settimana che avevano messo a rischio la sua permanenza nella Casa. L’attore alla fine ha deciso di voler continuare la sua avventura nel reality, ma dalle nomination di questa sera si scopre che è proprio lui uno dei tre concorrenti ad andare al televoto. Ad affiancarlo in questa nomination anche Antonella Elia e Adriana Volpe.