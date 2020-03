Nonostante spesso si mostrino in tutta la loro eleganza su un red carpet o alla première del loro ultimo film in uscita, sono parecchie le star di Hollywood che hanno rivelato di non lavarsi spesso. L’ultima ad uscire allo scoperto è Leonardo DiCaprio. L’affascinante attore ha infatti rivelato di non lavarsi spesso, una volta sola a settimana. Il motivo? La salvaguardia dell’ambiente.

Le star che non si lavano…

L’apparenza, a volte, inganna. Da Russell Crowe a Johnny Deep, a Brad Pitt, sono numerose le star internazionali del cinema e dello spettacolo che non si lavano in maniera frequente.

Che lo abbiano dichiarato i diretti interessati in un’intervista o che sia uscito dalle voci di persone a loro vicine (quali colleghi o collaboratori) la sostanza non cambia: moltissime star di Hollywood si rifiutano di lavarsi spesso. Questo rifiuto verso saponette, docce e profumi dunque stride con l’eleganza che i grandi attori manifestano durante cerimonie, ospitate e qualunque altro evento o occasione pubblica. L’ultimo a rivelare di non essere un amante dell’igiene personale è Leonardo DiCaprio, premio Oscar nel 2016 in qualità di Miglior attore nel film Revenant.

L’ultimo caso: Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio è entrato nel cuore delle persone soprattutto per la sua magistrale interpretazione del personaggio di Jack Dawson in Titanic nel 1997. Eppure non tutti si aspettavano che l’attore fosse così poco dedito alla pulizia del proprio corpo. Lo stesso DiCaprio ha rivelato di lavarsi una volta a settimana e di non essere per nulla toccato dal giudizio altrui. A coloro che lo criticano per il suo cattivo odore, lui risponde di non essere interessato a quello che pensano le persone.

Il vero motivo che spinge l’attore a lavarsi con così poca frequenza è la salvaguardia dell’ambiente. Ritiene, infatti, che l’eccessivo spreco dell’acqua è una delle principali macchie nel rapporto che gli esseri umani hanno con la natura circostante: è bene, a suo giudizio, evitare di sprecare una risorsa così preziosa per la nostra vita.