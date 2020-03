Ospite di Vieni da me, Nina Moric si è raccontata a tutto tondo a Caterina Balivo.

La bella showgirl parla del rapporto con l’ex Fabrizio Corona e il figlio Carlos, e rivela di aver attraversato un difficile periodo. Inoltre ha evitato volutamente il capitolo Luigi Favoloso.

La grande paura di perdere per sempre il figlio

Nina non ha voluto nascondere i periodi di fragilità del passato, legati a fenomeni di autolesionismo. La showgirl nega di essersi mai drogata: “Nessun tentativo di suicidio, ma solo un atto di autolesionismo. Nonostante tutto, mi hanno portato via Carlos”. Nina confessa infatti di aver temuto di perdere per sempre la possibilità di vedere l’amato figlio: “Mi sembrava impossibile. Quella cosa mi ha distrutto, mi ha annientata: non uscivo di casa, non parlavo, ero come un’ameba, un vegetale. Scrivevo lettere tutti i giorni, per 4 anni è come se fossi morta” è la rivelazione della donna.

Nell’intervista la donna ha preferito evitare l’argomento Luigi Favoloso, di cui si è parlato già abbondantemente negli studi di Live – Non è la d’Urso. Ma Nina non nasconde le enormi difficoltà vissute in questi ultimi mesi: “L’ultimo periodo è stato veramente devastante, mi sto disintossicando dal gossip” confessa.

Le parole d’amore per l’ex Corona: “Lo risposerei”

Poi viene affrontato il capitolo Fabrizio Corona: per lui la showgirl prova ancora un fortissimo amore, nonostante il divorzio. “È il più grande amore della mia vita. Se lo risposerei? Assolutamente sì. Noi ci lasciammo nel 2009, non andavano bene le cose e non appoggiavo certi suoi atteggiamenti lavorativi. Mi ha fatto male questa separazione, ma mi ha sempre protetta”.

Nina prova ancora un forte affetto per l’ex marito ed ora il loro obiettivo comune è il bene del figlio Carlos: “Eravamo innamorati follemente, ma poi l’amore si è spento con la fiducia. Ma, oggi come oggi, posso dire che riesco a comunicare meglio con lui: ci sentiamo tutti i giorni, è come essere fratello e sorella. Nostro figlio Carlos è felicissimo: ci siamo fatti delle guerre inutili in questi anni”.

Per Carlos, Nina esprime solo parole d’amore: “Carlos frequenta il liceo scientifico. Ha una testa eccezionale, non so da chi abbia preso considerando me e il padre! Forse me l’hanno scambiato in ospedale” conclude ironica.

