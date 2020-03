Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha mostrato ieri durante una diretta facebook le immagini dell’arrivo di alcuni medici cinesi in Italia. Di Maio sottolinea di essere stato chiamato da molti ministri degli Esteri che hanno mostrato solidarietà verso l’Italia.

L’arrivo dei medici dalla Cina

Sono medici specializzati nella lotta al Coronavirus: rianimatori, pediatri, infermieri. Alla testa del gruppo c’è guidato Yang Huichuan, vicepresidente della Croce Rossa cinese, e Liang Zongan, professore di rianimazione cardiopolmonare.

E non solo, non sono scesi a Roma ieri con un Airbus A-350 della China Eastern e fatto quindi un lungo viaggio cominciato a Shanghai a mani vuote.

Con loro ci sono anche 9 bancali con ventilatori, materiali respiratori, elettrocardiografi, mascherine e altri macchinari sanitari così utili alla nostra Croce Rossa in questo momento.

“Stasera voglio farvi vedere i primi aiuti che sono arrivati dalla Cina e che in questo momento sono a Roma per fornire informazioni preziose che possono aiutare il nostro personale medico. Questa è quella che definiamo solidarietà. Ce ne sarà altra. Non siamo soli, ci sono persone nel mondo vicine all’Italia.

Non possiamo abbracciarci adesso, ma torneremo a sorridere. L’Italia è un Paese dove non vince l’egoismo, in cui tante persone stanno lavorando per il prossimo“, dice Di Maio su Facebook.

