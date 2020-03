Vasco Rossi racconta la sua odissea per rientrare nella sua Itaca italica. In un video diario postato sui social, il cantante racconta il suo viaggio di ritorno in patria dagli Stati Uniti.

Vasco Rossi contro il Presidente americano Donald Trump

Vasco vuole tornare nella sua Italia a tutti i costi e, attraverso una serie di Instagram stories e dirette sui social, ha raccontato i dettagli della sua traversata: “Provo a prendere un volo prima per la Germania poi per l’Italia. Se è confermato, riesco a partire“. Vasco ha annunciato sul suo profilo di voler prendere l’ultimo volo diretto in Europa, altrimenti – dichiara ironicamente – farà ritorno in patria a piedi o sugli elefanti come Annibale.

Cancellati i voli per l’Italia, il Blasco è rimasto bloccato a Los Angeles, ma non si è dato per vinto e ha cercato in tutti i modi di superare gli ostacoli imposti da Governo americano per le compagnie aeree. In diretta dall’aeroporto di Los Angeles, Vasco si avvicina al terminal munito di valigia, guanti e mascherina pronto per il rimpatrio.

Il viaggio di rientro di Vasco raccontato sui social

“Io sono ancora qua… eh già“, canta Vasco in una dei suoi celeberrimi successi.

Vasco è ancora a Los Angeles, ma vuole tornare a casa. Una serie di stories su Instagram raccontano le ultime ore trascorse negli Stati Uniti: Vasco passeggia per la città con la mascherina, convinto di essere il solo a preoccuparsi dell’emergenza. Nel viaggio verso l’aeroporto scherza con l’autista, anch’egli provvisto di protezioni: l’arrivo all’area di partenza è documentato da numerosi video attraverso i quali Vasco fa sapere ai fan i prossimi spostamenti, nella speranza di riuscire a tornare quanto prima in Italia: “Lo torno a dire, questo è l’ultimo volo per l’Europa da los Estados Unidos per ordini di Strump“.

Conclude la video narrazione avviandosi verso il gate ed esclama: “Ho fatto una sudata che prenderò sicuramente l’influenza“. Si spera dunque che il rientro in Italia di Vasco possa sollevarlo dai malumori e dal senso di isolamento delle ultime settimane, da ciò che trapela attraverso i social, la voglia di tornare alla sua vita spericolata è tanta.

Guarda i video pubblicati da Vasco: