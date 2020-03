Carmelo e Simona, insieme da 10 anni, hanno un figlio di 4 anni. Carmelo però ha lasciato la casa dove vivevano con l’ex moglie e le 3 figlie, che hanno deciso di non voler avere alcun contatto con Simona. Carmelo si è rivolto a C’è Posta per Te e spera, con l’aiuto di Maria De Filippi, di riconquistare le figlie.

Carmelo e Simona: il rifiuto delle figlie

Carmelo soffre molto per il fatto che le 3 figlie hanno completamente escluso la presenza di Simona dalla loro vita. E benché lui continui a vederle, le ragazze non vogliono sentir nominare la nuova compagna del padre.

“In tutti questi anni sono stato al volere delle mie figlie“, racconta, “Le potevo per strada o in un bar. Finché non è nato il bambino ho sempre messo da parte Simona e ho sempre presenziato a ogni impegno ufficiale. Non ho mai mancato il mantenimento e ho provveduto a tutte le esigenze economiche“.

Emanuela, Claudia e Giuliana, che sono gemelle, hanno 27 e 21 anni, accettano l’invito con i loro fidanzati. Carmelo chiede loro di tagliare il muro che li divide: “Vi chiedo di conoscere Simona, con lei ho avuto un figlio, vostro fratello Antonio.

Lui vi vuole bene, ma voi non lo frequentate per scelta“, spiega.

Giuliana, Emanuela e Claudia a C’è Posta per Te

La famiglia allargata

Carmelo è molto dispiaciuto di non poter passare più una ricorrenza con le figlie e vorrebbe che loro e la sua nuova famiglia passassero tempo insieme. Anche Simona vorrebbe avere rapporti con loro: “So quanto soffre papà quando passiamo un Natale o un compleanno e voi non ci siete“.

Le ragazze però non mostrano particolare interesse nel conoscere Simona. Spiegano che la ferita dell’abbandono del padre è un dolore mai superato: “Vedendo lei mi rendo conto che ad oggi mio padre non ha capito quale sia il problema. Lui negli anni non ha fatto niente per risanare questa ferita. Da un momento all’altro ci ritroviamo da un padre super presente a non avere un padre“.

L’accusa di essere poco presente

Le figlie ritengono che Carmelo sia poco presente nella loro vita, anche per il fatto che c’è Simona. Il padre però dichiara che lui è sempre stato il primo a cercarle, spesso a differenza loro.

Maria De Filippi interviene: “Io vedendo voi e vedendo loro vedo solo un grande amore. Capisco che a casa c’è vostra mamma, ma Simona è la madre di vostro fratello, non c’entra con vostra madre. L’affetto per vostra madre rimane, però è un peccato non vivere papà“.

L’abbraccio tra Carmelo e le figlie

Le figlie chiudono la busta

Nonostante gli appelli di Maria De Filippi, le ragazze decidono di non voler accettare Simona. “È come se aveste paura che lei è una persona da combattere“, dichiara Maria De Filippi.

Simona chiede loro di farlo per il padre, ma le ragazze non accettano di ascoltarla e chiudono la busta. Anche i rispettivi fidanzati chiedono loro se siano sicure della loro scelta. “Non riusciamo, magari in futuro“, dicono. Alla fine, dopo varie esortazioni, accettano di stringere la mano a Simona.

