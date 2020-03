L’ondata di condivisione e di socializzazione che ieri pomeriggio ha invaso l’Italia intera ha visto coinvolti anche numerosi personaggi della musica e dello spettacolo. Alcuni Vip, da Giuliano Sangiorgi a Emma, da Barbara D’Urso a Chiara Ferragni, hanno voluto partecipare al flash mob nazionale di ieri per cantare tutti insieme sui balconi di casa. Un modo per restare uniti, anche se fisicamente distanti, in un periodo così delicato come quello che l’Italia sta attualmente attraversando.

L’Italia reagisce cantando dai balconi di casa

Tutti insieme, dai rispettivi balconi di casa, per cantare in coro canzoni del repertorio nazionale, compreso l’Inno di Mameli.

Così gli italiani, costretti a rimanere nelle proprie abitazioni in una quarantena forzata causa Coronavirus, hanno risposto presenta ad un’iniziativa all’insegna della musica e della condivisione. #Distantimauniti e #iorestoacasa sono gli hashtag più frequenti del periodo e così numerosi cittadini di tutta Italia si sono dati appuntamento ieri pomeriggio in un flash mob davvero inconsueto. L’intento è stato quello di trasformare questo periodo di quarantena forzata in un’occasione di socializzazione collettiva a distanza: l’Italia ha risposto presente a suon di musica e canzoni cantate a squarciagola, tutti insieme.

I Vip presenti al flash mob: non solo Giuliano Sangiorgi

Ma anche numerosi esponenti di spicco dello spettacolo, della moda e della musica hanno voluto presenziare a questo flash mob canoro. Sui rispettivi canali social molti VIP hanno risposto presente, a cominciare da Giuliano Sangiorgi. Il frontman dei Negramaro si è affacciato dalla finestra di casa a Roma e, chitarra alla mano, ha allietato il vicinato. Oltre ai suoi più celebri successi, il cantante ha regalato anche una toccante interpretazione di Quanno Chiove dell’indimenticabile Pino Daniele.

Un altro esponente della musica italiana, Emma Marrone, ha partecipato al flash mob. La cantante salentina ha postato un video sulle sue Instagram stories in cui risuonano le note dell’Inno di Mameli e una didascalia: “Noi ci siamo. Grande la nostra Italia. Siamo con te <3“. Anche l’influencer Chiara Ferragni, dalla finestra della sua casa di Milano, ha postato un video su Instagram con l’Inno in sottofondo.

Da Alessia Marcuzzi a Barbara D’Urso

Anche figure di spicco della televisione italiana hanno preso parte a questa iniziativa, a cominciare da Alessia Marcuzzi.

Sul balcone di casa la conduttrice ha intonato a gran voce l’Inno d’Italia, immortalando la scena con un video prontamente postato sulle Instagram stories. Lo stesso mezzo social è stato utilizzato da Barbara D’Urso, che ha voluto partecipare al flash mob condividendo alcuni video direttamente da Napoli, con l’intera città che canta in coro sulle note di Pino Daniele. L’Inno d’Italia è stato cantato anche da Annalisa Minetti, che ha postato su Instagram un video testimonianza con una didascalia significativa: “L’ITALIA CHIAMÒ. Resistiamo tutti insieme e dimostriamo al mondo quanto siamo forti. State in casa e godetevi questi momenti con le vostre famiglie“.