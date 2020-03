Il grande pubblico l’ha conosciuta a Temptation Island nel 2018, quando partecipò insieme all’allora fidanzato Michael De Giorgio. Ma ora per Lara Zorzetto, ex protagonista del docu-reality di Canale 5, è in arrivo un lieto evento: sarà mamma di un bimbo o una bimba. L’annuncio ha spiazzato tutti ed è stata lei stessa ad ammettere di aver voluto aspettare prima di rivelare di essere incinta.

Il lieto annuncio di Lara Zorzetto

La famiglia che Lara Zorzetto sta pian piano costruendo al fianco del fidanzato Mattia Monaci si arricchirà di un nuovo componente. L’ex volto di Temptation Island 2018 ha infatti annunciato di essere incinta, condividendo la foto di un’ecografia e con fiumi di parole in allegato per raccontare a tutti il lieto evento.

“Ho aspettato a dirvelo perché volevo essere certa che fosse tutto ok, che non ci fossero complicazione e che fosse tutto apposto data la portata della notizia <3“: fra le righe del lungo post Lara ha spiegato dunque i motivi per cui ha voluto attendere prima di gridare al mondo una delle notizie più belle per una donna. Il sesso del nascituro, però, è ancora incerto: “Io e @mattiamonaci vi possiamo dire con immenso entusiasmo che aspettiamo un bimbo o una bimba“.

L’amore al fianco di Mattia Monaci

Lara Zorzetto ha così trovato una serenità ed un equilibrio interiore che rincorreva da tanto tempo. Dopo aver visto naufragare la sua love story con l’ex fidanzato Michael De Giorgio nel docu-reality dei sentimenti di Canale 5, la ragazza ha intrapreso una breve carriera tra la televisione e il mondo dei social. Sino a quando non ha conosciuto Mattia Monaci durante un trasloco e, da quel momento, la coppia non si è più separata.

Tassello dopo tassello, i due hanno iniziato lentamente a costruire la propria relazione fatta di amore e complicità. Su Instagram la Zorzetto ha speso anche parole al miele per raccontare la sua vita al fianco della sua dolce metà: “I mesi sono passati, con essi i nostri viaggetti, la nostra quotidianità, le nostre giornate passate insieme, le nostre risate, le mille foto, la trasparenza di un rapporto diverso da tutti, vero puro e immenso, pieno di amore vero“.