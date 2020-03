Lorenzo Brino, attore statunitense di 21 anni, è morto in un incidente stradale in California. Brino è diventato famoso sul piccolo schermo grazie a Settimo Cielo, in cui interpretava Sam Camden.

Lorenzo Brino muore in un incidente stradale

L’attore di Settimo Cielo avrebbe perso il controllo della sua Toyota Camry, come riporta The Hollywood Reporter, che cita comunicazioni dello sceriffo di San Bernardino, in California. Il 21enne sarebbe stato solo al volante e, nonostante l’incidente sia avvenuto lunedì, non era stata resa nota l’identità della vittima finora.

Le condoglianze di amici e familiari

La morte di Lorenzo Brino ha scatenato un’ondata di cordoglio.

La zia Janet Brino ha commentato la terribile scomparsa a TMZ: “La tua perdita lascia un buco nel mio cuore. Per favore, veglia su mamma e papà. Tua sorella Mimi, i tuoi fratelli Antonio, Zachary e Nikolas. Hai un bel da fare lassù“.

Lorenzo Brino e il fratello gemello Nikolas, che interpretava David Camden, sono stati star della soap, un vero e proprio successo degli anni Novanta. Settimo Cielo non è un cult solo negli Stati Uniti, ma anche in Italia, dove ha conquistato tantissimi appassionati.