Stash Fiordispino, la voce del gruppo The Kolors, ha voluto ricordare il grande amico Nelson Campbell, scomparso il 15 marzo dello scorso anno. Il cantante gli ha dedicato un post su Instagram in cui ha aggiunto, ad una lunga e commovente didascalia, una loro foto insieme

Stash ricorda il grande amico Nelly

Per Stash Fiordispino è stata una perdita improvvisa e sconvolgente. Nelson Campbell, grande amico del cantante dei The Kolors e di tutti gli altri componenti della band, se ne è andato lo scorso anno il 15 marzo. Un giorno importantissimo per il gruppo musicale: nella data della tragica scomparsa, infatti, sarebbe uscito il loro nuovo singolo Pensare Male, con la collaborazione di Elodie.

Una coincidenza del destino che Stash ha voluto ricordare con un post sul suo profilo Instagram. Il cantante ha scritto: “Era il 14 marzo 2019, il giorno prima che uscisse Pensare Male… E poi, proprio il giorno dopo te ne sei andato… Era tutto assurdo… io e i ragazzi non riuscivamo a farcene una ragione… non era possibile!“.

“So che tu sei con noi“

Fra le righe di una lunga didascalia, il frontman dei The Kolors ha voluto ricordare l’amico con parole commoventi: “So che tu sei con noi.

So che anche in questo momento così difficile per ognuno di noi ci sei, Nelly! Come ogni artista che è rimasto leggenda, CI SEI e ci sarai SEMPRE! Ah, Nelly… sai alla fine quella canzone che ti mandai poi è andata davvero alla numero 1… E io so che in tutto quello c’è tanto di te! Ciao Nelly “U my favorite”“. Una dedica davvero speciale per una grande amicizia che, nonostante gli ostacoli della vita, rimane e rimarrà immortale nel corso del tempo.