Alessandro Del Piero e sua moglie Sonia Amoruso non hanno mai amato le luci dei riflettori. Nonostante la brillante carriera di lui, che lo ha visto protagonista della scena calcistica italiana per molti anni, i due hanno sempre mantenuto un certo riserbo sulla loro vita privata. Dopo i rumors legati alla loro crisi coniugale, la coppia sembra oggi essere più felice di prima: lo conferma anche un post di Instagram pubblicato dalla Amoruso.

La vita privata di Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero è stato per anni protagonista del calcio italiano, raccogliendo grandi successi e un forte consenso dei tifosi.

Gli ammiratori lo hanno seguito lungamente ed hanno assistito alle numerose vittorie, ai tre campionati del mondo ed ai quattro europei a cui ha preso parte. Il bomber della Juventus è entrato nella classifica dei migliori marcatori italiani, segnando 346 goal in tutta la sua carriera. Di lui gli appassionati conoscono ogni mossa legata al calcio, ma ben poco sanno della sua vita privata. Del Piero ha raramente dato modo ai suoi fan di sbirciare nella sua intimità. Il Pinturicchio, così soprannominato da Gianni Agnelli per il suo stile di gioco, ha sposato nel lontano 2005 Sonia Amoruso, conosciuta in un negozio di Torino nel quale la ragazza lavorava.

Tra i due pare sia scattato il famoso colpo di fulmine, che ben presto li ha condotti sull’altare. Dal loro amore sono nati 3 figli: Dorotea, Sasha e Tobias. Un idillio che nel 2018 è stato turbato dalla notizia del settimanale Chi relativa ad una possibile crisi di coppia.

Del Piero/Amoruso: la crisi alle spalle e le foto insieme

A giugno del 2018 Chi ha lanciato uno scoop sulla coppia Del Piero/Amoruso, affermando che potesse essere nell’aria una crisi di coppia.

I coniugi, in effetti, avevano anche smesso di pubblicare sui social foto che li ritraevano insieme. Essendo particolarmente riservati circa le proprie vicende di vita privata, Alex e Sonia non hanno mai commentato la notizia, lasciando i curiosi senza una conferma. Recentemente, però, la ragazza ha postato delle foto insieme al marito Del Piero, in particolare una immagine ritrae le loro mani intrecciate durante una cena.

La crisi sembra essere stata brillantemente superata ed i due si mostrano più felici di prima.