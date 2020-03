Il gioco al Grande Fratello Vip si fa sempre più duro e nella puntata di questa sera i colpi di scena sono dietro l’angolo. Dopo aver visto uscire di scena Fabio Testi nel consueto televoto settimanale, i concorrenti del reality andranno incontro ad una seconda eliminazione. Ma si scoprirà anche il nome del primo finalista ufficiale di questa edizione.

Il gioco entra nel vivo: nuovi verdetti

Entra nel vivo la quarta edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di poche settimane dalla finalissima il gioco si fa sempre più coinvolgente e i concorrenti sono costantemente sottoposti a colpi di scena continui.

Nella puntata di questa sera non sarà solo Fabio Testi, eliminato al televoto, a dover abbandonare la Casa. È prevista, infatti, una seconda eliminazione che questa sera vede un secondo inquilino lasciare il reality. Ma non solo. A distanza di poche settimane dalla finale, questa sera si scopre anche il nome del primo finalista ufficiale di questa edizione. Attraverso una catena di salvataggio iniziata da Antonella Elia e Adriana Volpe, graziate dal televoto del pubblico, i due concorrenti che non sono stati scelti finiscono in nomination.

Sossio primo finalista, Valeria eliminata

Sono Sossio Aruta e Teresanna Pugliese a non essere stati salvati dai coinquilini, ma per loro Alfonso Signorini ha in mente una “vendetta”. I due inquilini, infatti, hanno la possibilità di trascinare con sé al televoto altri due concorrenti e le scelte ricadono su Valeria Marini e Licia Nunez. Per i 4 concorrenti Alfonso Signorini apre un televoto lampo, che però prevede una domanda diversa dal solito. I telespettatori devono votare non per chi eliminare (come i concorrenti credono), ma per scegliere il primo finalista ufficiale.

La decisione del pubblico arriva attraverso una doppia sentenza: Sossio Aruta è il primo finalista mentre Valeria Marini, la meno votata dal pubblico, è la seconda eliminata della serata ed è costretta ad abbandonare il reality.