Lieto evento per Tony Maiello, diventato papà per la prima volta: è nata la piccola Ludovica, e l’annuncio è arrivato direttamente dall’artista attraverso il suo profilo Instagram.

Fiocco rosa per Tony Maiello

Tony Maiello papà: è nata la prima figlia del cantante, Ludovica, e il dolce annuncio su Instagram è stato accolto da una pioggia di like e auguri. L’artista ha scelto di condividere la sua immensa gioia con i follower, postando un tenerissimo scatto dopo il lieto evento e una dedica carica di emozione.

“Vi auguro un giorno come questo.

Il giorno più bello della mia vita ora ha un nome, si chiama Ludovica. Non potevo scrivere canzone più bella e meravigliosa, con l’aiuto di mia moglie stavolta, che è molto più brava di me. Non vi auguro le cose materiali in questa vita, perché capisci che non valgono niente. Vi auguro l’amore. Perché qualsiasi cosa succeda, l’amore vince sempre, la vita vince sempre. Vi auguro una famiglia che vi vuole bene, vi auguro di circondarvi di persone che vi apprezzeranno sempre per quello che siete e non per quello che avete.

Vi auguro i figli, il dono più grande che Dio potesse farci. Vi auguro i sorrisi, gli abbracci, i pianti di gioia. Vi auguro che un giorno possiate sentirvi come mi sento io oggi. Felice“.

Post di Tony Maiello su Instagram

La gioia immensa del cantante

La grande gioia del cantante è stata accolta da una pioggia di like e auguri da parte di tantissime persone, tra cui Alessandra Amoroso che ha scelto di comporre una tenera dedica per tutta la famiglia: “Cadere piano in una felicità immensa! Tanti auguri amico mio!!

Benvenuta Ludovica… abbraccia forte forte da parte mia anche la mamma“.

Tony Maiello ha sposato la sua Roberta il 26 giugno 2019, e il 18 marzo scorso è arrivata la piccola di casa a riempire il loro cuore di immensa felicità.

L’esordio di Tony Maiello è avvenuto nel nel 2008 a X Factor, concorrente del team di Mara Maionchi. Poi è arrivata la partecipazione al Festival di Sanrmeo, 2 anni più tardi, che lo ha visto trionfare nella sezione Nuove Proposte. Affermato cantautore, Tony Maiello ha scritto testi per diversi colleghi celebri tra cui Laura Pausini, Giorgia e Francesco Renga.

*immagine in alto: fonte/Instagram Tony Maiello, dimensioni modificate