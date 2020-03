Nella tensione e nell’oscurità di queste settimane si affaccia, di tanto in tanto, un raggio di luce rappresentato da qualche meravigliosa notizia. Una di queste è la nascita di un nuovo bambino: precisamente, il figlio di Alessio Boni e della compagna Nina Verdelli.

A dare la notizia è il settimanale Chi, che sulla sua pagina Facebook ha fatto l’annuncio ufficiale con una foto dei genitori: “ALESSIO BONI E NINA VERDELLI danno il benvenuto al loro primo figlio Lorenzo”.

Nato dall’amore con la compagna Nina

Per l’attore è una grandissima gioia poter dare il benvenuto al primogenito Lorenzo.

Da tempo infatti aspettava di diventare padre e recentemente, a gravidanza annunciata, aveva spiegato che per il figlio sarebbe pronto a togliere spazio al suo lavoro, nel quale ha spesso riposto la totalità delle sue energie. A novembre, in un’intervista a Fanpage, aveva infatti spiegato: “È avvenuto tutto in modo naturale e continuerà a scorrere in modo naturale. Se dovrò prendere del tempo per mio figlio, lo prenderò con tranquillità e dirò di no a certi lavori. Sono sereno”.

Chi è Nina Verdelli, compagna di Alessio Boni

Alessio Boni e Nina Verdelli sono fidanzati dal 2018 e solo un anno dopo, hanno messo in cantiere la nascita di un figlio.

Lei è una giornalista e figlia d’arte: suo padre è Carlo Verdelli, storica firma di note testate italiane come La Gazzetta e Vanity Fair. Anche la madre è una giornalista: è Cipriana dall’Orto, l’ex direttrice del settimanale Donna moderna. Nina ha scelto essere la “mela che non cade lontano dall’albero”, ed ha voluto proseguire la tradizione di famiglia cominciando una carriera nel mondo del giornalismo. Ha abitato a New York per un certo periodo, ed oggi vive a Milano con il compagno.

Nel 2019 ha scritto un libro, Breve storia triste del mondo.