Fuga con la mente dalla quarantena quella di Federica Pellegrini. In questi giorni difficili in cui l’Italia sta combattendo la diffusione del Coronavirus tra le mura di casa, i vip come possono cercano di tenere alto il morale di fan e follower.

La Divina è una di loro, che con una punta di nostalgia fa sorridere il web con l’ultimo video pubblicato su Instagram, in cui si immagina per un istante alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nel suo elemento naturale: l’acqua.

Federica nuota tra le lenzuola

“Sdrammatizziamo un po’” scrive la sportiva nella didascalia che accompagna di video divertente pubblicato sui social.

La Divina viene svegliata all’improvviso, catapultata in piena gara: “Fede svegliati!” dice una voce che motiva in sottofondo. “Preparati” ma lei è già pronta, sfila la felpa, abbassa gli occhialini, un po’ di stratching e poi il tuffo.

Una bracciata dopo l’altra, una capriola dopo l’altra, nuotando tra le lenzuola, Federica Pellegrini, sogna le Olimpiadi dalla sua casa di Verona. Quello con Tokyo 2020 è un appuntamento importante per la Divina, che avrebbe voluto chiudere in grande la sua sfavillante carriera.

Ora però è tutto in bilico è c’è la possibilità che i giochi siano rimandati al 2021.

Il post di Federica Pellegrini

La campionessa è stata costretta ad interrompere i suoi allenamenti, ma non smette di sperare e sognare la sua più grande passione.

