Simona Ventura ha ha raccontato come trascorre il suo isolamento durante l’emergenza Coronavirus, tra social e famiglia. La conduttrice ha parlato anche delle critiche ricevute per una foto vintage pubblicata sul suo profilo Instagram, sull’onda della sfida lanciata dalla collega Paola Perego per mostrare lo scatto più brutto della loro carriera.

Simona Ventura: la foto nel mirino delle critiche

L’intervento di Simona Ventura a La vita in diretta, in collegamento dalla sua casa dove trascorre l’isolamento imposto a tutti gli italiani dall’attuale emergenza Coronavirus, ha affondato lo sguardo sulle critiche incassate sui social per uno scatto di vecchia data in cui appare decisamente diversa da oggi.

Post di Simona Ventura su Instagram

“Accetto la sfida per la #peggiorfotochallenge (grazie amiche @paolaperego17 e @lcuccarini) e nomino @elettramiuralamborghini @belenrodriguezreal e @mr_antonio_conte“.

La conduttrice ha così accettato la ‘sfida’ lanciata dalla collega Paola Perego via Instagram, una challenge sulla peggior foto della storia dei vip, incassando molti complimenti e altrettanti appunti critici al suo look.

“Ho ricevuto molte critiche, però secondo me i social vanno vissuti anche così“, ha commentato la Ventura ai microfoni di Lorella Cuccarini, riferendosi ai messaggi postati da alcuni follower sotto la foto.

Da “Vincitrice assoluta“, a “Non eri molto bellina“, passando per “Ora siete belle ma rifatte, Paola Perego il suo viso gonfio fa paura” e “Racchietta tantino“, sono stati diversi i commenti di scarso apprezzamento all’istantanea della sua gioventù.

Da Paola Perego a Lorella Cuccarini: la sfida social

“Forse è la foto più brutta che ho“, ha precisato Simona Ventura durante il collegamento con La vita in diretta, sottolineando come quell’immagine abbia “scioccato” anche i figli.

In realtà, la sfida allo scatto meno riuscito era partita da Paola Perego, che si è lanciata per prima nel gioco che riporta in vita istantanee del passato da tenere assolutamente chiuse nel cassetto.

La conduttrice ha chiamato in causa alcune colleghe famose, tra cui SuperSimo.

Post di Paola Perego su Instagram

“In questo momento in cui siamo tutti a casa (mi raccomando!) il web sta tirando fuori delle perle favolose, tra queste ci sono sicuramente le #photochallenge. Oggi voglio lanciarne una anche io.. credo che l’autoironia sia sempre una buona idea e allora via alla #PeggiorFotoChallenge.

(…) Io comincio con questa in cui sembro uscita da una macchina per lo Zucchero filato…e sono pronta a tirarne fuori di peggiori. Lancio la sfida alle mie amiche @lcuccarini @simonaventura e @antoclerici“.

Lorella Cuccarini ha risposto poco dopo, con una foto in bianco e nero che arriva dritta dall’alba della sua carriera (con bigodini in bella mostra): “Cara @paolaperego17, ecco la mia risposta alla #peggiorfotochallenge: è una foto d’annata. D’altronde, non è un segreto: una delle mie passioni, da piccola, era fare la parrucchiera. Chi non ricorda i bigodini caldi “fai da te”? @antoclerici e @simonaventura, aspettiamo voi! Vorrei aggiungere anche un cavaliere: @carlocontirai, sei dei nostri?

“.