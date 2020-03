L’epidemia di Coronavirus ha uno strascico di importanti effetti anche sul fronte della gestione degli uffici e sul lavoro. Arriva una novità per andare in banca, ma non è la sola notizia che interviene nelle ultime ore tra le cronache legate ai contorni dell’emergenza. Lo spettro dello sciopero dei benzinai, con una serrata in progressiva estensione dagli impianti sulle autostrade a quelli in città, ha scatenato l’immediata reazione del Garante sugli scioperi (che ha chiesto ai sindacati la revoca immediata dell’astensione). Sul punto è intervenuto anche il premier Conte.

In banca solo su appuntamento

Arriva la notizia secondo cui Abi e sindacati sui servizi allo sportello avrebbero raggiunto l’intesa sulle misure di sicurezza negli istituti di credito per ridurre i rischi di contagio.

La minaccia di uno sciopero all’orizzonte ha portato a un accordo destinato a mettere in campo azioni di tutela della salute dei lavoratori. Stando alle informazioni emerse sull’intesa, sarebbe stato previsto quanto segue: si potrà andare in banca solo su appuntamento, saranno acquistate mascherine per i dipendenti e si attiveranno nuove misure per garantire la distanza interpersonale minima di 1 metro.

Si tratta di una integrazione, spiega Ansa, al protocollo già siglato dalle parti il 16 marzo scorso. Nell’accordo Abi-sindacati, i cui passaggi chiave sono riportati dall’agenzia di stampa, gli Istituti di credito “confermano l’impegno ad acquistare le mascherine“. Il prossimo incontro sarebbe previsto per il 2 aprile, quando dovrebbe essere pronto sul tavolo un resoconto sull’attuazione delle misure.

Benzinai: il Garante contro la serrata

L’annunciata serrata dei benzinai, con uno stop previsto a partire dalla notte di mercoledì sulle autostrade e in progressiva estensione agli altri impianti del Paese (come protesta per la scarsa sicurezza sanitaria e per la difficile sostenibilità economica), ha scatenato l’immediata reazione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Il Garante ha invitato all’immediata revoca dello sciopero – destinatarie della richiesta le organizzazioni sindacali FAIB Confesercenti, FEGICA Cisl, FIGISC ANISA Confcommercio – con tempestiva comunicazione alla Commissione.

Lo riporta l’Ansa, secondo cui il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli e il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, sarebbero al lavoro per promuovere una intesa tra concessionari e benzinai. Nella nota citata dall’agenzia di stampa si sottolinea che i gestori potranno concordare l’apertura alternata e il rifornimento in self-service dovrà essere sempre assicurato.

Il presidente dell’Authority, Giuseppe Santoro Passarelli, intervistato dal Sole 24 Ore ha sottolineato la necessità dell’urgente intervento messo in campo sulla questione: “Se si interrompe la distribuzione del carburante, tutti i veicoli, anche quelli che portano la distribuzione alimentare, si fermano, e quindi si può creare un blocco molto fastidioso per gli interessi dei cittadini, che vengono così compromessi. Poi soprattutto il modo con cui è stata dichiarata questa sospensione a breve termine. Anche a loro si applica la legge sullo sciopero (…) e devono rispettare i termini previsti dalla legge“.

Le parole del premier Conte

“Invito tutti a soprassedere. Troveremo una soluzione con la ministra De Micheli, ma non possiamo consentire che si arrivi a un’interruzione di questo pubblico servizio“.

Sono queste le parole del premier Conte ai microfoni del Tg5, che ha rassicurato gli italiani sul monitoraggio delle istituzioni in merito all’annunciata protesta.

