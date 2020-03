In questi difficili giorni di quarantena dati dall’emergenza Coronavirus, molte famiglie italiane stanno affrontando la grande sfida di intrattenere i propri figli a casa.

A correre in loro aiuto ci ha pensato la conduttrice e attrice Andrea Delogu.

Andrea Delogu in aiuto delle famiglie

Andrea Delogu, in soccorso di genitori sempre più esasperati, ha lanciato una bellissima iniziativa via social per aiutare ad intrattenere i bambini e regalare a loro e alle famiglie momenti di serenità e divertimento. La Delogu, per aiutare le famiglie italiane, ha pensato di creare un momento di recitazione con i più piccoli coinvolgendoli nell’interpretazione di alcuni personaggi dei cartoni animati.

Delogu e la recita con i bambini

La presentatrice di Stracult assegna, via social, a chi le scrive, un personaggio da interpretare. I bambini devono essere ovviamente accompagnati dai genitori. Dopo la consegna del copione, la Delogu dà un appuntamento per recitare insieme ai piccoli attori alcuni momenti del cartone animato scelto. Un bel momento di svago e creatività per bambini e famiglie. Finora sono andate in scena La Bella e la Bestia e Frozen con grandi risultati.

L’iniziativa dal grande successo

L’iniziativa ha già riscosso molto successo: sono già molti i bambini che hanno partecipato alle scorse recitazioni e tanti altri che si sono divertiti ad assisterli, con commenti sempre molto divertenti e richieste che aumentano sempre più.

La Delogu non può che esserne soddisfatta e vista la grande richiesta non poteva che rivolgere l’invito ad aiutare queste famiglie anche ai suoi colleghi, su Twitter scrive: “ Amici comunicatori e conduttori. Questa cosa della diretta recitata di Un cartone animato, ha portato alla luce un numero ENORME di genitori che han bisogno di aiuto per intrattenere i figli” – e lancia l’idea – Qualcuno di voi se non sa che fare potrebbe buttarsi in questo esperimento”.

Post su Twitter di Andrea Delogu

