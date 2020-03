È morto Detto Mariano, compositore e arrangiatore per i pilastri della musica italiana come Al Bano, Romina, Mina, Adriano Celentano, Lucio Battisti e tanti altri.

Il musicista è venuto a mancare all’età di 83 anni a Milano, Mariano aveva contratto il Coronavirus. Tra gli artisti che hanno collaborato con lui c’è Romina, che ha voluto dedicargli un post sul suo profilo Instagram.

I successi di Detto Mariano

Detto Mariano è stato un’importante personalità della musica italiana, soprattutto negli anni ’80. Nella sua carriera vanta, come detto, grandi collaborazioni, dalle quali sono nati grandi successi come Il Ragazzo della Via Gluck, Insieme, L’Immensità o ancora Nel Sole.

Ma il Maestro Detto Mariano ha anche firmato memorabili colonne sonore, come quella di Il Bisbetico Domato, La Casa Stregata, Ragazzo di Campagna, entrando di diritto nel Pantheon dei cult cinematografici italiani.

La dedica di Romina Power

Romina ha voluto dare all’amico e professionista il suo ultimo saluto, con un lungo post apparso su Instagram. La cantante ha pubblicato una vecchia foto del musicista, che le ricordano i bei vecchi tempi, i fruttuosi anni della loro collaborazione, i ’70.

L’immagine è accompagnata da una didascalia molto accorata.

La dedica di Romina per Detto Mariano

“Voglio ricordare il maestro Detto Mariano con questa foto spiritosa scattata su una barca nel mare Egeo nel 1970 quando lui ci suggerì” comincia l’ex moglie di Al Bano. ““Ue’ ragazzi , perché non vi sposate?” Era di una simpatia unica e ha contribuito con i suoi arrangiamenti originali a molti dei nostri successi ! Èstato testimone alle nostre nozze ed ha girato le uniche riprese dell’evento con la sua cinepresa super 8.

Mariano, non verrai mai dimenticato. Ti portiamo nel”