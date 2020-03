Ieri sera vertice i leader europei si sono “uniti” in teleconferenza per affrontare l’emergenza Coronavirus. Alla fine il Consiglio Europeo avrebbe raggiunto un accordo. Nelle scorse ore Conte aveva duramente attaccato l’Europa e, insieme alla Spagna, aveva bocciato la bozza iniziale. Ora c’è un nuovo documento che sembra aver messo d’accordo i leader. Il documento finale non cita il Mes, e prevede che la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dovranno presentare proposte di lungo periodo da concordare con le istituzioni, entro le prossime due settimane.

Italia e Spagna avevano chiesto che le proposte venissero presentate in massimo 10 giorni.