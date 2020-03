Dagli amanti sorpresi in auto a chi esce per andare a vedere la fidanzata o fumare spinelli: sono alcuni dei casi finiti sulle cronache nell’ambito dei controlli sul rispetto delle misure contro la diffusione del Coronavirus. Multe in tutta Italia, da Nord a Sud.

Coronavirus: multe salate per chi viola le norme

In piena emergenza Coronavirus, l’imperativo è restare a casa per evitare un’ulteriore diffusione del contagio. Si può uscire soltanto per lavoro, necessità (come fare la spesa) o motivi di salute, ma c’è chi continua a violare le norme e incassa multe salate.

Con la nuova stretta del Governo, infatti, si rischiano sanzioni da 400 a 3mila euro (multe che aumentano di un terzo se la violazione è commessa alla guida di un veicolo e raddoppiano in caso di recidiva). Chi viola intenzionalmente la quarantena rischia fino a 5 anni di carcere.

I casi che invadono le cronache

In tutta Italia i controlli delle forze dell’ordine procedono a ritmo serrato. Le notizie sulle multe, e sulle scuse più improbabili che fanno da cornice alle violazioni, invadono le cronache e si impongono all’attenzione quasi come narrazioni dell’assurdo.

Il quotidiano L’Arena riporta il caso di una coppia di 40enni sorpresa dai carabinieri a fare sesso in auto e multata, in una delle campagne del Veronese. Gli amanti si sarebbero giustificati sostenendo di non riuscire a sopportare le distanze.

Dalla Sardegna, la vicenda che avrebbe interessato un 27enne del Sulcis sorpreso a fumare uno spinello sul lungomare. Alle forze dell’ordine, che lo avrebbero colto sul fatto mentre se ne stava seduto su un quad, avrebbe detto di essere uscito di casa perché annoiato. Lo riporta L’Unione Sarda, secondo cui il giovane avrebbe rimediato una multa di 533 euro.

La notizia riportata dal Trentino riguarda il caso di un ragazzo di Trento multato dalla polizia mentre si recava dalla fidanzata. Agli agenti avrebbe dichiarato di aver concordato con lei un appuntamento a metà strada, stabilendo anche di dividere a metà un’eventuale multa (che poi sarebbe arrivata, 280 euro).

Approfondisci

Tutto sul Coronavirus

Coronavirus: le regole sugli spostamenti