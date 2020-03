In un difficile periodo come questo le fake news sono quasi all’ordine del giorno. L’ultima bufala, dai contorni terrificanti, ha visto protagonista Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper ha condiviso su Instagram il post di un hater che informava della morte del bambino a causa del Coronavirus. Oltre a smascherarla, Fedez si è lasciato andare ad un duro sfogo contro la persona in questione.

L’orribile fake-news sul piccolo Leone

Tra le peggiori conseguenze legate all’emergenza Coronavirus figura anche l’incremento delle fake news, che mai quanto in questo periodo stanno circolando sul web e in tv.

Sono tante le bufale che in questi giorni stanno allarmando (ingiustificatamente poiché totalmente false) le persone già piuttosto preoccupate per la diffusione del virus. L’ultima ha dell’incredibile e colpisce in maniera terribile una piccola “star” dei social: Leone, il tenero figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Un hater avrebbe infatti postato sul suo profilo Facebook due foto del bambino con una didascalia sconvolgente: “Questa notte il Covid-19 si è portato via mio figlio Leone di 2 anni e mezzo. Non è vero che solo gli anziani muoiono.

State a casa“. Nulla di più falso, come ha reso noto Fedez su Instagram smascherando la persona in questione e lasciandosi andare ad un duro sfogo.

Lo sfogo di Fedez: “Co*****e del giorno“

Il rapper ha pubblicato nelle sue Instagram stories il post dell’hater, attaccandolo: “Sono senza parole. Ma quanto fai schifo? Una persona che arriva a fare dei gesti del genere lo fa per ricevere delle attenzioni e quindi io penso che sia giusto dare l’attenzione che si merita a questa persona che si è scaricato le foto di mio figlio per dire che era morto di coronavirus.

Eccoti, complimenti, hai vinto. Co*****e del giorno. Bravo!“. Il rapper successivamente ha cancellato la Story contenente il duro sfogo dal suo profilo Instagram, ma la sostanza non cambia. Le fake-news trovano terreno fertile in un periodo complicato come quello che il mondo intero sta attraversando. Mai come ora sono fondamentali una corretta informazione e una maggiore attenzione alle notizie che circolano sul web e nei media.