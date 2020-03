Se n’è andato all’età di 66 anni l’attore John Callahan. Ad annunciare la sua dipartita è l’ex moglie Eva LaRue su Instagram. L’attore newyorkese è deceduto in seguito ad un ictus fulminante. Era particolarmente noto per i suoi ruoli in tante soap opera di successo come Santa Barbara, General Hospital, I giorni della nostra vita e La valle dei pini (All my children).

Nessun legame con il Coronavirus

La star dello show televisivo La valle dei pini (All My Children il titolo originale) ha avuto un malore fulminante nella sua casa californiana di Palm Desert, stando a quanto riportano i media locali.

I paramedici hanno raggiunto il prima possibile la sua abitazione e hanno trasportato d’urgenza Callahan all’Eisenhower Medical Center. Ma non c’è stato niente da fare: John Callahan è morto. La figlia Kaya e l’ex moglie, nonché co-protagonista della serie tv, Eva LaRue si son precipitate in ospedale, per stargli accanto negli ultimi momenti di vita. È stato subito reso noto che la sua morte non ha alcun legame con la pandemia del Coronavirus. Tuttavia, per precauzione i medici non hanno concesso ai familiari di restare a lungo al suo capezzale.

Intorno alla mezzanotte, hanno ricevuto la comunicazione che l’attore era deceduto.

L’addio commovente dell’ex moglie di John Callahan

Il ruolo di maggior successo è quello di Edmund Grey nella soap La valle dei pini. Callahan ha recitato in ben 356 episodi, dal 1992 al 2005. Grazie allo show Callahan e LaRue si son conosciuti e innamorati. Poi le loro strade si son divise, ma fra loro è sempre rimasto un forte legame. Su Instagram, LaRue ha scritto un messaggio di affetto e stima che ha commosso i fan sparsi per il mondo.

“Che le ali degli angeli ti portino dove possa riposare, mio caro amico”, scrive Eva LaRue. “La tua enorme personalità ci lascia un vuoto incolmabile nel cuore. Siamo devastati, mio grande amico, collega genitore, fantastico padre di Kaya. Abbiamo il cuore a pezzi, non ho parole per descrivere questo dolore. Mi auguro che in Paradiso ci sia il baseball, e che la tua squadra vinca sempre. Gli Yankees hanno appena perso il loro più grande fan”.

John Callahan con l’ex moglie Eva LaRue e la figlia Kaya Callahan

