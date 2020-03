Belen Rodriguez punge Barbara D’Urso in una diretta Instagram destinata a far discutere. La showgirl argentina, interpellata sul concetto di bellezza nell’attuale panorama televisivo, ha tirato in ballo i programmi di Barbarella definendoli “circensi“. Che tra le due non scorra buon sangue non c’erano più dubbi e questa frecciatine ne è l’ennesima dimostrazione.

Belen vs Barbarella: un nuovo capitolo

Tornano a far discutere i fragili rapporti tra la famiglia Rodriguez e Barbara D’Urso. Non solo Belen, ma anche i fratelli Cecilia e Jeremias, hanno avuto numerosi battibecchi in passato con la popolare conduttrice Mediaset.

Tanto che la famiglia argentina non è mai più stata ospitata da Barbarella nei salotti dei suoi più celebri programmi, da Pomeriggio cinque a Domenica Live. L’ennesima dimostrazione di questa frattura arriva direttamente dalla stessa Belen: teatro di una frecciatina al vetriolo contro la “rivale” è una diretta Instagram. Sul suo profilo, infatti, la showgirl argentina non ha risparmiato una battutina nei confronti dei programmi condotti dalla D’Urso. Una frecciatina che non è passata inosservata e che è destinata a complicare ulteriormente i già fragili rapporti con la conduttrice.

I programmi della D’Urso? “Un po’ circensi“

Belen Rodriguez, nella diretta Instagram, è stata interpellata da un utente che le ha chiesto un giudizio sull’attuale panorama televisivo. Il focus in particolare si concentrava sul concetto di bellezza e su quanto fosse fondamentale all’interno del piccolo schermo per avere successo. La showgirl, sincera e diretta, ha risposto alla domanda citando anche la “nemica” Barbara D’Urso: “Diciamo che è spettacolo, quindi anche la non bellezza potrebbe fare spettacolo. Infatti ci sono alcuni programmi come quelli di Barbara D’Urso, ad esempio, che sono un po’ circensi come tipologia.

Dove arriva l’uomo gatto, l’uomo deturpato dalla chirurgia plastica, la donna che si è rifatta il sedere, tutte cose circensi, goliardiche. Quindi anche la non bellezza fa spettacolo“. La saga Rodriguez vs. D’Urso si arricchisce dunque di un nuovo capitolo, in attesa di un’eventuale risposta di Barbarella a questa provocazione.