Un tragedia si è abbattuta sulla vita del calciatore argentino Ricardo Centurion: morta la fidanzata 25enne, Melody Pasini, al suo fianco da 5 anni e con lui anche in Italia, durante l’esperienza dell’attaccante con la maglia del Genoa (2017-18).

Morta la fidanzata di Ricardo Centurion

Lutto per il calciatore Ricardo Centurion, la cui fidanzata, Melody Pasini, è morta all’età di 25 anni. La notizia è arrivata poche ore fa attraverso un comunicato dei club del Vélez Sarsfield e del Racing Avellaneda, squadre argentine in cui gioca il 27enne.

Tweet del Velez per Centurion – Fonte/Twitter Velez Sarsfield

Tweet del Racing Club per Centurion – Fonte/Twitter Racing Club

L’infarto e l’incidente stradale

Secondo quanto riportato dai media argentini e dalla Gazzetta dello Sport, a spezzare la vita della fidanzata di Centurion sarebbe stato un infarto mentre era al volante della sua auto, finita poi contro un veicolo parcheggiato nella corsia opposta.

Stando alle informazioni finora emerse, la ragazza sarebbe deceduta per l’attacco cardiaco e non in conseguenza dell’incidente stradale (che sarebbe stato di lieve entità). Secondo questa ricostruzione, Melody Pasini avrebbe accusato il malore prima di perdere il controllo della macchina.

Il ricordo struggente del calciatore

Poche ore dopo il dramma, lo stesso Ricardo Centurion ha voluto ricordare la sua fidanzata scomparsa con una struggente dedica su Instagram, accompagnata da una foto che li ritrae insieme e sorridenti: “Ti amerò per sempre amore mio“.

Post di Ricardo Centurion su Instagram

La coppia stava insieme da circa 5 anni, e la ragazza ha sempre sostenuto le avventure sportive dell’attaccante seguendolo nelle sue numerose esperienze in giro per il mondo. Dall’Argentina al Brasile, passando per il Messico e l’Italia (Centurion è stato anche nel Genoa), gli è sempre stata vicina.

Sempre i media locali riportano un altro retroscena del dramma che ha colpito il calciatore 27enne: secondo quanto emerso, in passato la giovane avrebbe sofferto di problemi cardiaci e, all’età di 12 anni, avrebbe subito un trapianto di cuore.

*immagine in alto: fonte/Instagram Ricardo Centurion, dimensioni modificate