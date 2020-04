Sunny ha 7 anni, quattro zampe e tanta voglia di aiutare: il golden retriever della signora Karen Eveleth ha trovato il modo di essere utile anche in questo periodo difficile per tutto il mondo, in cui l’emergenza Coronavirus ha costretto in casa ogni persona, consegnando la spesa alla vicina di casa malata Renee Hellman.

Sunny: 4 zampe e tanta voglia di aiutare

Karen Eveleth vive a Manitou Springs, in Colorado, insieme alla sua cagnolina Sunny.

La notizia, riportata da KKTV 11 News e numerosi altri siti di informazione, racconta della bella iniziativa che Karen e Sunny sono riuscite a mettere in atto.

Infatti, in questi giorni in cui il Coronavirus sta chiudendo quasi tutto il Mondo costringendo le città al lockdown, Sunny ha trovato il modo di portare la spesa alla vicina di casa Renee Hellman, che a causa delle patologie pregresse è particolarmente a rischio di contagio.

“Questo avanti-indietro è anche divertente“

Karen ha spiegato durante l’intervista alla KKTV: “Renee fa la lista della spesa, la dà a Sunny, Sunny la dà a me, io vado al supermercato, faccio la spesa e Sunny gliela consegna”.

La vicina di casa Renee ha raccontato questa nuova routine: “Abbiamo iniziato a fare avanti e indietro ed è stato divertente. È stata una vera delizia!”.

Ha poi descritto questo “dolce gesto” come qualcosa che la aiuta a superare questo momento difficile: “Le piccole cose come Sunny che viene a trovarmi sono belle, ti fanno sentir bene, ed è un modo di comunicare”.

“Spero che questa storia sia di ispirazione per tutti” ha aggiunto Karen.

Sunny non porta solo la spesa alla vicina…

Sunny, protagonista di questa storia, non si limita ad aiutare la vicina malata, bensì ritira anche la posta per la sua padrona Karen ogni giorno e raccoglie la spazzatura durante le sue passeggiate nel quartiere.

I piccoli gesti come quelli di Sunny aiutano le persone a non sentirsi sole, ed in un momento come quello attuale in cui il Coronavirus ha sconvolto le vite di tutti, sono questi piccoli grandi aiuti che tengono accesa la speranza.

