Maria Chiara Giannetta ha 27 anni, è nata e cresciuta a Foggia ed è una giovane attrice in carriera. La grande opportunità per lei è arrivata nel 2018 quando è entrata a far parte del cast di Don Matteo 11, coprendo il ruolo del nuovo capitano dei carabinieri. Da subito è entrata nel cuore degli appassionati della serie tv nazional-popolare e in molti fanno il tifo per il suo personaggio. Ormai la dodicesima edizione del Don più famoso d’Italia si è conclusa, lo scorso 19 marzo infatti è andata in onda l’ultima puntata ma sono già in tanti ad attendere una nuova stagione.

Giannetta: “Terence Hill? Una macchina da guerra!”

Recentemente la giovane attrice pugliese ha rilasciato una lunga intervista alla rivista Tv Mia. Con il settimanale ha ovviamente parlato del suo personaggio, Anna Oliveri, una dei protagonisti dell’undicesima stagione. Tuttavia le dichiarazioni più affettuose le ha conservate per i suoi colleghi, in particolare per Terence Hill, volto storico della serie e che in molti ricordano come straordinario compagno dello scomparso Bud Spencer. Alla domanda su come è Terence Hill sul set risponde: “È pura disciplina: una vera macchina da guerra”.

Senza dubbio un punto di riferimento per i giovani attori che hanno rinfrescato la fiction, con i suoi 80 anni e diversi decenni di carriera alle spalle Terence Hill è un esempio da seguire. Ma le belle parole non finiscono qui, Maria Chiara Giannetta ne ha anche per l’altro storico collega, Nino Frassica: “È l’improvvisazione: è capace di cambiare una battuta in un secondo e di renderla geniale. Fantastico.”

A quando un Don Matteo 13?

Gli appassionati se lo stanno chiedendo dalla fine dell’ultima puntata, se ci sarà un Don Matteo 13.

Sono passati ormai vent’anni dalla prima puntata andata in onda e sono in tanti a chiedersi per quanto ancora possa durare. In proposito Maria Chiara Giannetta ha le idee molto chiare: “Spero proprio di si”. Quindi la disponibilità c’è e se si farà abbiamo già la conferma che il Capitano Anna Oliveri sarà parte integrante delle nuove avventure di Don Matteo. La Giannetta, però, sembra sbilanciarsi ancora di più riguardo il futuro della fiction:”Si saprà nelle prossime settimane: è una probabilità sempre più concreta.

” Ai fan non resta che attendere.

Approfondisci

Tutto su Don Matteo

Nino Frassica: “Don Matteo 13 molto probabile, Terence Hill è d’accordo”