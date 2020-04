Il ritorno in Rai di Enzo Biagi è tra gli eventi più attesi del momento. Il noto giornalista, che è stato una colonna portante della tv di Stato, ha avuto modo di intervistare i più grandi personaggi del ‘900.

Passando dagli artisti, ai politici di tutto il mondo, finendo con personalità influenti della società e della spiritualità, grandi icone nel mondo. Un appuntamento che già in molti hanno segnato in agenda per rivivere quelle straordinarie pagine del giornalismo italiano.

Rai 3 per Enzo Biagi

Il programma è stato ideato come una sorta di omaggio al grande giornalista, che questo 9 agosto 2020 avrebbe compiuto 100 anni.

In occasione del suo centenario Loris Mazzetti ha ideato e curato il programma Rai 3 Per Enzo Biagi: Le Grandi Interviste.

La prima puntata andrà in onda questa domenica, 5 aprile in prima serata. Protagonista dell’esordio l’attore e regista Roberto Benigni, che Biagi ha intervistato più volte nel corso della sua carriera. La puntata ripercorrerà infatti tutti i loro incontri, dalla prima intervista nel 1985, fino ad arrivare al 2007, quando l’attore fu ospite allo leggendario programma Il Fatto di Enzo Bigi.

Le interviste di Enzo Biagi

Dopo il debutto con Benigni sarà tutto un carosello di epici incontri e memorabili interviste. Tra i grandi protagonisti della politica del ‘900 ritroveremo Margharet Thatcher, Gheddafi, Gorbaciov. Mentre tra i padri della le icone del nostro tempo Biagi ha incontrato il Dalai Lama, Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta. Ma anche personalità influenti da Nilde Iotti a Rtia Levi Montalcini. Ma nella carriera di Enzo Biagi rientrano anche nomi resi immortali da storici fatti di cronaca: il generale Dalla Chiesa, Giovanni Falcone, Ida Boccassini, Adriana Faranda e ancora Rudolph Giuliani, Salvatore Cutolo e Michele Sinoda e altri ancora.

Non mancheranno i grandi nomi del cinema, da Federico Fellini a Sophia Loren, passando per Marcello Mastroianni, Giulietta Masina e ancora Ugo Tognazzi e Nino Manfredi. Infine ci saranno due puntate speciali: la prima che vedrà protagonista proprio Wojtyla e il suo incontro con Biagi, in occasione dell’ottantesimo compleanno del Santo Padre, mentre per la seconda sarà protagonista Enzo Tortora all’epoca vittima di un errore giudiziario. Insomma, la Rai promette un vero e proprio viaggio nella cultura e nella storia del ‘900 attraverso lo stile inimitabile di uno dei nostri più grandi giornalisti.