Nel clima da emergenza Coronavirus la tensione resta altissima e anche i rapporti sociali possono essere messi a dura prova. Non è una giustificazione, ma fornisce probabilmente il quadro della notizia che arriva da Lecce: un medico ha aggredito per strada un anziano, finito per terra. Il tutto è stato ripreso in un video che è diventato virale: molte le critiche feroci al dottore.

Anziano preso a schiaffi e calci dal medico

Il video arriva da Calimera, in provincia di Lecce e sta facendo il giro della Rete. La scena è decisamente riprovevole, perché non importa cosa possa aver detto al medico, ma la vittima dell’aggressione resta una persona visibilmente molto anziana e per di più con un bastone.

Le fonti locali riferiscono che l’episodio sarebbe avvenuto giovedì sera in pieno centro. Il medico e l’anziano sono fuori da quello che è presumibilmente l’ambulatorio del dottore, quando inizia la lite.

Si vede chiaramente il medico tirare uno schiaffo sulla nuca all’anziano, spingerlo a terra e una volta lì aggredirlo ancora. Cerca anche di calpestarlo, di infliggergli ulteriore danno, mentre una donna esce dalla struttura e cerca di fermare la brutale aggressione.

A riprendere il tutto è un automobilista poco distante: vicino al medico e all’anziano però c’è anche un terzo uomo, che tuttavia non interviene nella rissa a senso unico.

Il medico rischia una pesante denuncia

Stando a quanto riportano le fonti locali, i parenti dell’anziano avrebbero chiamato i Carabinieri che sono così intervenuti per soccorrere l’uomo. Inoltre, il Nuovo Quotidiano di Puglia riporta le Parole del Presidente dell’Ordine dei Medici Donato De Giorgi di Lecce: “Una scena che getta discredito e disonore su una categoria impegnata, in questo momento, nell’importante battaglia contro il coronavirus“.

Lo stesso, dichiara di aver segnalato il caso alla Procura e di aver “provveduto a convocare la commissione di disciplina e il medico interessato, chiamato a dare conto dell’accaduto“. La vicenda è tremendamente spiacevole e nulla può giustificarla: tensione, sì, ma per uscirne dobbiamo anche tenere i nervi saldi e, pare superfluo dirlo, non metterci a picchiare anziani che camminano con un bastone per strada.

Guarda il video: