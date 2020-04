Sharon Stone, come molte altre celebrità hollywoodiane, in questi giorni è chiusa in casa, cercando di contrastare con l’isolamento la diffusione del Coronavirus. Ad oggi il suo Paese, gli Stati Uniti, è quello più colpito dalla pandemia, con oltre 200 mila casi di contagio.

L’attrice però guarda con stima e ammirazione all’operato italiano, specie quello della Croce Rossa. Così la Stone ha deciso di inviare loro un messaggio, che la CRI con orgoglio ha voluto condividere. L’attrice lancia loro un messaggio, incoraggiandoli a non arrendersi.

Sharon Stone elogia la Croce Rossa

Sharon Stone ha registrato un video direttamente da casa sua, dove è rinchiusa per la quarantena.

Non un filo di trucco, occhiali da vista sul naso e divisa della Croce Rossa, la star che nel 2018 ha ricevuto dalla CRI la medaglia d’oro a Roma, si rivolge proprio agli instancabili volontari che in questi giorni vivono in prima persona l’emergenza. Li incita a non mollare e a proseguire nella loro straordinaria missione. “Per favore andate avanti, angeli. Sono incredibilmente orgogliosa e prego per voi ogni singolo istante“.

Poi la Stone vuole mostrare loro tutta la sua gratitudine: “Voglio salutare e ringraziare tutti gli operatori della Croce Rossa, che ho conosciuto di persona nel corso degli anni“.

L’attrice, che è tra i promotori della campana americana #istayhomefor, elogia l’esempio del volontariato italiano. “Ora vedo immagini in cui voi entrate nelle case delle persone per portare fuori le vittime del coronavirus. Vi guardo nelle ambulanze parlare con loro attraverso ‘tubi’ di plastica. Vedo il cuore che mettete nel vostro lavoro e, sapendo che mettete le vostre vite a rischio per portare avanti la vostra missione, voglio soltanto dirvi quanto vi ammiro, quanto sono orgogliosa di voi che intervenite con competenza grazie alle vostre squadre.

Quanto significhi per me quello che fate, vi vedo svolgere il vostro servizio in silenzio, con diligenza, con tanta dignità e attenzione. Sono con voi, vi seguo, il mio cuore è con voi. Per favore andate avanti, angeli. Vi vedo, vi ‘sento’ Croce Rossa”. Poi aggiunge “Vi sono profondamente riconoscente e grata, operatori della Croce Rossa. Sono incredibilmente orgogliosa e prego per voi ogni singolo istante del vostro servizio. Che Dio vi benedica“.

Il tweet della CRI

L’associazione di volontariato ha apprezzato il video di Sharon Stone, tanto da condividerlo sull’account Twitter della CRI