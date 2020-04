Alessia Fabiani è entrata nei cuori dei telespettatori del Biscione e non solo grazie alla sua partecipazione, nel ruolo di “letterina”, nella trasmissione Passaparola. Oggi la showgirl e attrice è lontana dal mondo dello spettacolo ma è una donna serena e una mamma felice.

La lontananza dalla tv

L’abbiamo rivista nel 2019 come giurata di All Together Now su Canale 5, dopo alcuni anni di lontananza dal piccolo schermo. Alessia Fabiani è stata una delle “letterine” più amate dei primi anni 2000, diventando presto uno dei volti più conosciuti di Mediaset.

Dopo la chiusura della trasmissione condotta da Gerry Scotti, la showgirl ha preso parte anche a Uomini e Donne come tronista.

In seguito, l’abbiamo vista come concorrente a La sai l’ultima?Vip fino alla Fattoria 3 e Guida al Campionato. In seguito, di lei si erano un po’ perse le tracce ma in questi anni lontana dal piccolo schermo, Alessia Fabiani è stata spesso protagonista di spettacoli teatrali, ottenendo anche dei riconoscimenti. Ha recitato, tra gli altri spettacoli, in Un coperto in più e 3 uomini e una cuccia. Nel teatro ha trovato una nuova aspirazione.

Tuttavia, i suoi bambini sono la cosa più importante in questo momento. Ha dichiarato in una delle ultime interviste per Chi, di aver commesso tanti errori “Ma loro sono la cosa più bella e giusta che abbia mai fatto”.

Il messaggio durante la quarantena

Ancora affascinante, Alessia Fabiani è molto presente sui social dove condivide momenti della sua quotidianità. In questi giorni di quarantena, l’attrice ha pubblicato dei video in cui gioca con la figlia Keira, protagonista di un tutorial di make-up.

Inoltre, ha postato una foto con una didascalia in cui scrive come, questo periodo, l’abbia portata a riflettere: “Ci stiamo rendendo conto di cosa vuol dire amare se stessi e il prossimo”.

Si è augurata che possa finire presto questo periodo e che l’Italia e il mondo possano tornare ad abbracciarsi.

Negli scatti Instagram, Alessia Fabiani mostra spesso gli attimi passati con i figli, dalle vacanze a un pomeriggio passato insieme. Oggi è una mamma single, dopo la chiusura del legame con il padre dei gemelli, l’imprenditore Fabrizio Cherubini. In questi anni ha messo i bambini davanti a tutto, cercando di restare in buoni rapporti col suo ex anche se ammette come non sia stato sempre facile.