Proseguono i video-collegamenti con Mara Venier a Domenica In. Ai tempi del Coronavirus sono numerosi i personaggi dello spettacolo e della televisione ospiti del programma di Rai 1 attraverso lo schermo del loro computer, tablet o qualsiasi altro mezzo per comunicare a distanza con la zia d’Italia. Non solo Katia Ricciarelli, ma anche Max Biaggi che, insieme a Mara Venier, ricorda l’indimenticabile Fabrizio Frizzi.

La quarantena di Katia Ricciarelli

Fra le ospiti a collegarsi con Mara Venier c’è anche Katia Ricciarelli. La soprano italiana racconta la sua quarantena nella sua abitazione in Veneto: “L’unica cosa che non faccio è stirare, ma per il resto faccio tutto.

Sono da sola con Ciuffi, il cagnolino. In un periodo così avere la compagnia di un cagnolino penso sia essenziale“. L’attuale situazione legata alla diffusione del Coronavirus sta costringendo tutti a rimanere nelle proprie abitazioni, salvo i casi di estrema necessità. La Ricciarelli rivela di uscire solo per portare a spasso il cane, mentre la spesa se la fa portare a casa: “Non esco a fare la spesa, ho una carissima amica che quando va lei mi allunga le cose alla porta e se ne va.

Non sono mai uscita. Solo alle 6 del mattino faccio 200 metri con il cane e torno indietro: non c’è anima viva. È triste ma è meglio prenderla così“.

Max Biaggi a Domenica In

Anche il campione di motociclismo Max Biaggi interviene in video-collegamento da Mara Venier: “Passo le mie giornate come tutti, dentro casa e riscoprendo i valori importanti, che sono sempre stati parte della mia famiglia. Pulisco, sono campione del mondo del folletto. Nel tempo libero mi alleno, ho qualche attrezzo e faccio movimento.

Più stiamo in casa adesso e prima potremmo uscire. Qui a Montecarlo c’è veramente poca gente in giro“. Rivedendo alcune immagini che lo ritraggono in pista, Biaggi svela: “Quello che mi manca è vedere le immagini degli abbracci con i meccanici, con i fan, eravamo un tutt’uno. Questo è solo un ricordo e lo porteremo ancora avanti per molto prima di tornare ad abbracciarci e stringerci“.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Fra le immagini preparate per il pilota motociclistico, Mara Venier ha mandato in onda anche una clip di una sua passata partecipazione proprio a Domenica In.

In quella ospitata Max Biaggi fu protagonista di un’improvvisata interpretazione del brano di Biagio Antonacci Se io, se lei. Al suo fianco a cantare c’era l’indimenticabile Fabrizio Frizzi. Dopo aver rivisto queste immagini, la conduttrice e il pilota hanno voluto ricordare il grande conduttore, scomparso nel marzo del 2018. Max Biaggi ha dichiarato: “A noi manca tanto Fabrizio, era un fratello, un amico, un consigliere. Ha lasciato un vuoto pazzesco. Queste immagini non me le ricordavo, sono passati tanti anni. Scelsi quella canzone perché era una delle più note di Biagio e la ascoltavo sempre mentre andavo alle gare“.