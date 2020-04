Dramma questa mattina a Roma, dove un uomo di 58 anni è morto a causa di un incendio divampato nel suo appartamento. Al momento le indagini sono in corso.

Incendio in un appartamento

Le fiamme si sono sviluppate all’alba di domenica mattina, interessando un appartamento della zona Don Bosco di Roma (Tuscolana). Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme in poco tempo.

Sfortunatamente però, durante una prima perlustrazione, i vigili del fuoco hanno fatto una drammatica scoperta, ritrovando i resti carbonizzati di un uomo.

Morto nell’incendio

Si tratta del 58enne residente dell’appartamento, l’uomo viveva da solo e pare essere stato colto nel sonno dalle fiamme.

Secondo una primissima ipotesi, l’incendio si è originato in cucina per poi spargersi per tutto l’appartamento, ma le cause sono ancora tutte da accertare.

Sul posto sono intervenute anche alcune volanti del Commissariato di Tuscolano, la polizia scientifica e alcuni operai del gruppo Italgas.