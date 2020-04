Mediaset perde un’importante collaboratore nonché cameraman: è morto Franco Galelli, dopo aver contratto il Coronavirus. Sono numerosi i colleghi e rappresentanti dell’azienda che hanno voluto ricordarlo, fra cui Barbara D’Urso. A Pomeriggio Cinque la conduttrice ha salutato “Gallo” (così si faceva chiamare) per l’ultima volta.

Nuova vittima del Coronavirus: è morto Franco Galelli

Il Coronavirus ha mietuto un’altra vittima: è morto Franco Galelli, 55 anni, cameraman e storico collaboratore di Mediaset. Il decesso è avvenuto alla clinica Poliambulanza di Brescia dove era ricoverato per aver contratto il Covid-19. Malato di tumore da diversi anni, le sue condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate dopo il contagio.

Galelli lascia la moglie Marina e il figlio Alberto, anch’essi appassionati di telecamera e con i quali ha condiviso la sua vita al servizio dell’informazione. Tutta l’azienda perde così un importante collaboratore nonché uomo considerato da tutti perbene, professionale e sempre con il sorriso stampato sul volto.

Barbara D’Urso: l’ultimo saluto a Franco Galelli

Fra i numerosi dipendenti dell’azienda Mediaset con cui Franco Galelli ha collaborato nel corso degli anni, un ultimo speciale saluto è arrivato da Barbara D’Urso.

La conduttrice ha voluto ricordarlo durante la puntata del 7 aprile di Pomeriggio Cinque, il contenitore pomeridiano di Canale 5 di cui è al timone e che in queste ultime settimane sta informando il pubblico con continui aggiornamenti e notizie sulla diffusione del Coronavirus. In coda alla trasmissione, prima dei consueti saluti finali, Barbara D’Urso ha voluto salutare lo storico collaboratore per l’ultima volta: “Volevo dare un saluto a Franco Galelli, è un nostro cameraman storico che chiamavamo ‘Gallo’ e che da tempo combatteva contro un brutto male.

Ma il suo quadro clinico a causa del Coronavirus è peggiorato. Lo salutiamo, e salutiamo anche Marina e Alberto, che è suo figlio“.

