Tre mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà e ora per i concorrenti del Grande Fratello Vip arriva la tappa conclusiva: la finalissima. Questa sera si decreta il vincitore di questa quarta edizione del reality: sono sei i finalisti ufficiali ad aggiudicarsi il primo posto. Non solo Sossio, Aristide, Paola e Paolo: ad essi si aggiungono anche Patrick e Antonella.

La serata della finale

L’attesa è finita: il Grande Fratello Vip giunge al suo atto conclusivo con una finale che promette forti emozioni. Sono quattro i finalisti sinora ufficiali: Paola, Paolo, Aristide e Sossio.

A questi se ne aggiungono altri due, ovvero coloro che il pubblico ha premiato nel televoto di questa settimana: a contendersi gli ultimi due posti Antonella, Patrick e Denver. Un totale, dunque, di sei finalisti. Alfonso Signorini dà il benvenuto alla super finale del GF Vip 4 e si collega subito con i 7 “Vipponi” rimasti nella Casa per i primi saluti. Per loro la produzione ha pensato ad una sorpresa davvero speciale: tutti gli eliminati di questa edizione sono infatti presenti in video-collegamento per vivere insieme ai finalisti le emozioni di questo atto conclusivo.

Gli ultimi due finalisti sono Patrick e Antonella

Il consueto televoto settimanale questa volta si rivela più decisivo del solito. Il pubblico da casa infatti ha avuto la possibilità di votare quale dei tre concorrenti al ballottaggio (Antonella, Patrick e Denver) merita di essere finalista ufficiale e dunque di gareggiare per la vittoria. In realtà da questo televoto si decreta non uno, ma altri due finalisti: il meno scelto, invece, è ufficialmente fuori dai giochi. Alfonso Signorini annuncia la decisione dei telespettatori: il quinto finalista è Patrick, il sesto è Antonella.

Denver dunque è ufficialmente eliminato.