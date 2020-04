Enrico Griselli, il marito di Serena Autieri, è stato spesso definito dall’attrice un marito un padre meraviglioso e molto attento. Nel 2010 è convolato a nozze con l’attrice e dal loro amore, nel 2013, è nata una bambina, Giulia Tosca.

Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore dell’attrice? Scopriamo qualcosa in più sulla vita del manager.

Chi è Enrico Griselli

Non conosciamo di preciso la data di nascita di Enrico Griselli ma sappiamo che è nato in Umbria, più precisamente a Spoleto. Quando ha conosciuto Serena Autieri lavorava come manager negli Emirati Arabi, a Dubai, più precisamente è stato direttore del settore investimenti per una banca molto conosciuta.

Da direttore di banca ha poi deciso di cambiare completamente l’ambito lavorativo ed avvicinarsi al mondo dello spettacolo con il ruolo di impresario teatrale.

Enrico Griselli: i luoghi in cui ha vissuto

Il marito di Serena Autieri ha deciso di allontanarsi dal luogo in cui è nato. Infatti, sebbene sia umbro, l’uomo ha deciso di lasciare la sua città per vivere a Roma. Nonostante si sia trasferito nella capitale, la maggior parte del suo tempo l’ha passato a Dubai, per motivi lavorativi.

Una volta tornato a vivere nella “città” eterna ha deciso di fondare la Engage Produzione, che vanta numerosi successi nel panorama teatrale italiano.

Enrico Griselli e Serena Autieri insieme alla figlia. Fonte: Instagram

4 curiosità sul marito di Serena Autieri

Sebbene si abbiano notizie per quanto riguarda l’ambito lavorativo in cui opera Enrico Griselli, non si hanno informazioni sui suoi guadagni. Inoltre, essendo una persona molto riservata, pur possedendo un account Instagram, appare solo un’unica foto postata, che lo ritrae insieme alla moglie e alla figlia.

Ama viaggiare e spesso l’ha fatto per lavoro ma nel cuore porta sempre la magnifica Spoleto. Quando gli impegni di lavoro lo permettono, Enrico Griselli segue la moglie nelle occasioni mondane e in tournée, applaudendola da dietro le quinte o in platea.

