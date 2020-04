COMO- Dopo 50 anni di matrimonio, Franca e Giuseppe, entrambi ultraottantenni, non sono lasciati separare nemmeno dal Coronavirus. Marito e moglie sono morti a 48 ore di distanza l’uno dall’altra.

A trovarli è stato il nipote, che immediatamente ha chiamato i soccorsi che hanno trasportato la coppia di anziani al vicino ospedale Sant’Anna. Lì, tutto il personale sanitario è rimasto impressionato da questo amore così che ha commosso l’intero complesso. Un’infermiera ha voluto immortalare le loro mani intrecciate, prima della fine.

L’allarme del nipote

l loro nomi sono Giuseppe Mambretti e Franca Ferloni, lui 85 anni, lei 89.

Entrambi lavoravano nel settore tessile, si sono sposati oltre 50 anni fa. Non avendo mai avuto figli erano molto legati al loro nipote, Franco Gerosa, il quale, dopo aver perso i genitore non aveva che loro.

È stato proprio lui a trovarli. Allertato dal centro servizi di Medici Insubria, Franco fu messo al corrente che zio Giuseppe era atteso per una tac, ma che non si era presentato, né rispondeva a telefono. Non riuscendo a mettersi in contatto con loro e preoccupato Mambretti si è diretto a casa degli zii a Oltrona di San Mamette.

Una volta giunto lì li ha trovati entrambi riversi sul pavimento. La prima a cedere è stata Franca, che svenuta sul pavimento è stata poi raggiunta dal marito, che non riuscendo ad alzarla, debilitato dalla febbre alta, si è steso su di lei per scaldarla. Franco Mambretti , vedendo la scena, ha subito telefonato ai soccorsi, che sono successivamente.

Un amore che il Coronavirus non è riuscito a separare

Giunti all’ospedale di Sant’Anna, dove sono arrivati con l’affanno e accaldati, dopo una prima visita, i tamponi e la somministrazione d’ossigeno, Giuseppe ha trovato un filo di voce per chiedere “Dov’è mia moglie?”.

È stato allora che medici e infermieri hanno fatto di tutto per tenerli insieme, adagiandoli in due lettini vicini in sala d’emergenza.

Lui ha cercato la forza di girarsi e mettersi su un fianco, per girarsi verso di lei e cercare la mano della moglie. È stato Giuseppe ad andarsene per primo, ma nel giro di 48 ore, Franca lo ha raggiunto. Un’infermiera ha scattato una foto alle loro mani, che sono riuscite a stringersi un’ultima volta.