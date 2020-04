Mentre l’Italia continua a vivere in lockdown almeno fino al prossimo 3 maggio a causa dell’emergenza coronavirus, c’è chi questo weekend di Pasqua e Pasquetta ha tentato di spostarsi verso la seconda casa. Pare che tra i trasgressori ci sia anche Sara Cunial, deputata, ex MoVimento 5 stelle, ora al Gruppo Misto.

Fermata sulla Via del Mare

Nel giorno di Pasquetta Sara Cunial è stata fermata dai vigili mentre era in auto nei pressi di Ostia, sulla Via del Mare. Stando a quanto rivela Repubblica, la donna in un primo momento avrebbe detto di stare andando a mare per lavoro, qualificandosi come parlamentare.

Il Parlamento però ieri era chiuso e per lei sarebbe scattata una sanzione da 248 euro come previsto dal decreto.

Chi è Sara Cunial

Sara Cunial è originaria di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, ha 40 anni ed è alla sua prima legislatura. E’ stata eletta alle politiche del marzo 2018 nel collegio plurinominale Veneto 2 con la lista del Movimento 5 Stelle. Proprio dai 5stelle è stata espulsa quasi un anno fa, il 17 aprile 2019.

La Cunial è nota anche per le sue posizioni no vax. Il direttivo del M5S si era riunito a Montecitorio e ne aveva votato l’espulsione dal gruppo parlamentare e la segnalazione ai probiviri. “Abbiamo avviato ufficialmente la procedura di espulsione dal gruppo parlamentare della Camera”, avevano quindi comunicato in una nota. “Ha assunto posizioni antiscientifiche su tutto, anche sulla Xylella“, aveva commentato Francesco D’Uva. Qualcuno si era comunque schierato quella volta in suo favore. Paola Nugnes, infatti, aveva scritto su Twitter: “Ma se una non rispetta lo statuto che non rispetta più lo statuto sta rispettando lo statuto che non è più rispettato dallo statuto, o no?

“. Qualcuno la difenderà questa volta?