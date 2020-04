La storia di Stella, pastore tedesco di 7 anni, nel giro di pochi giorni è entrata nel cuore di tantissime persone. L’episodio arriva da Pisa e ha visto coinvolto il cane di un signore contagiato dal Coronavirus. Scappata dal giardino di casa, Stella è corsa fino al policlinico dove il suo padrone era ricoverato causa Covid-19. E nel quale, purtroppo, è deceduto.

L’incredibile storia di Stella

Una storia che sembra impossibile possa essere realmente accaduta e che, soprattutto, è destinata inevitabilmente a far commuovere. La protagonista è un esemplare di pastore tedesco di 7 anni, Stella.

Il suo padrone era ricoverato da diversi giorni all’ospedale Cisanello, il principale policlinico della provincia di Pisa, dopo aver contratto il Coronavirus. Non avendolo visto rincasare, Stella ha così deciso di scappare dal giardino di casa per inseguire le sue tracce e raggiungerlo. Sino ad arrivare, incredibilmente, a pochi passi dai padiglioni dell’ospedale dove alcune persone l’hanno ritrovata stremata dopo la fuga e la lunga ricerca del suo padroncino. La lunga corsa di Stella, che è comunque riuscita a raggiungere la meta desiderata, non ha però avuto il lieto fine che tutti si aspettavano. Il suo padrone, infatti, è deceduto poco dopo a causa del Covid-19.

Nuova famiglia per Stella

La storia è stata raccontata dallo Sportello Tutela Animali sulla propria pagina Facebook. In un post che ritrae l’immagine di Stella, l’associazione aveva lanciato una richiesta per aiutarla a cercare una nuova famiglia dopo la scomparsa dell’amato padrone. Sino all’ultimo, importantissimo aggiornamento. “Stella avrà una nuova famiglia! Verrà adottata da un parente del padrone defunto, che si è proposto di occuparsi di lei offrendole una nuova casa e l’affetto di cui ha bisogno, ora più che mai“: così l’associazione ha informato che il pastore tedesco avrà una nuova famiglia.