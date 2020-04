Un uomo di Adelaide, città sulla costa meridionale dell’Australia, ha vinto alla lotteria nazionale un premio di 4,8 milioni di dollari dopo che aveva da poco perso il lavoro. L’epidemia di coronavirus, infatti, non ha risparmiato nemmeno l’Australia e la sua economia, storicamente sempre in crescita. Anche qui i primi segnali di crisi cominciano a farsi sentire e molte persone hanno dovuto lasciare il proprio lavoro.

L’uomo, 20 anni, ha preferito rimanere anonimo ma ha dichiarato di aver passato un periodo difficile proprio a causa dell’incertezza della sua situazione finanziaria: “Sono stato molto stressato negli ultimi tempi”, queste le parole del giovane riportate dalla BBC.

A cambiare la situazione è arrivato, però, questo inaspettato colpo di fortuna: “finalmente tiro un sospiro di sollievo. Ora sono felice“.

Riceverà 20mila dollari al mese per i prossimi 20 anni

Secondo quanto riportato, il ragazzo potrà ricevere una rendita di 20mila dollari al mese per i prossimi 20 anni. Una svolta non da poco nella vita del fortunato vincitore che è da poco diventato padre: “Siamo una giovane famiglia, abbiamo un bambino. Con questo siamo a posto per il resto delle nostre vite”.

Con i soldi comprerà la casa dei suoi sogni

L’uomo ha raccontato di aver scoperto di aver vinto il primo premio nel bel mezzo della notte: “Quando ho scoperto che avevo vinto ho svegliato mia moglie per dirglielo, lei ha urlato”. I due starebbero già pensando a come spendere i soldi della vincita, prima di tutto comprando la casa dei loro sogni: “Non abbiamo chiuso occhio. Siamo stati svegli tutta la notte a guardare la tv e a parlare di ciò che avremmo fatto.

È una sensazione meravigliosa”. La fortunata combinazione di numeri ha sicuramente regalato un drastico e felice cambio di scenario alla giovane famiglia: “Questo ci dà completa libertà economica. Le possibilità sono infinite con una simile vincita. È una bellissima sensazione, non potrei essere più felice”.