La crescita dei contagi in Piemonte non sarebbe stata una casualità. Gabriele Gallone, medico addetto alla sorveglianza sanitaria dell’ospedale San Luigi Orbassano è convinto che la Regione Piemonte abbia voluto risparmiare sui tamponi. Il Veneto ne ha fatti il triplo e in questo modo è riuscito a isolare meglio i contagiati.

Coronavirus, Gallone: la Regione Piemonte ha sbagliato politica

Gallone è specializzato in ematologia ed è un docente di statistica all’Università di Torino. Inoltre è segretario organizzativo dell’Anaoo-Assomed, l’associazione dei medici dirigenti. A Il Corriere della Sera, il medico ha espresso il suo rammarico per la situazione del Piemonte, che non è stata gestita bene: “È stato uno tsunami.

Qui, negli ospedali, lo tsunami c’è stato davvero, con medici e infermieri contagiati, e finiti in rianimazione”.

La comunicazione non ha funzionato. I medici inviavano le mail al Sisp (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) ma si perdevano nell’etere. Il risultato è stato disastroso: “Un nostro radiologo ha aspettato il tampone per 17 giorni”. Una situazione paradossale e vergognosa che ha condizionato l’umore dei medici, costretti a lavorare senza una rassicurazione sulla propria salute.

L’accusa:”Il Veneto ha fatto il triplo dei tamponi del Piemonte”

A distanza di quaranta giorni dall’esplosione dell’ emergenza coronavirus , non tutti i dipendenti del San Luigi sono stati sottoposti a tampone.

Per adesso, sono stati effettuati soltanto a 700 dipendenti su 1112. Questo è accaduto perché, secondo Gallone, l’unità di crisi ha gestito la storia dei tamponi in modo poco coerente. I tamponi immediati sarebbero stata la strada vincente: “Avrebbero aiutato a contenere il contagio, ma ormai i buoi sono scappati. Come dimostrano i tamponi che avevamo iniziato a fare, a tutti”.

Secondo Galloni, la Regione Piemonte sui tamponi è andata al risparmio: “Guardi, dalla prima volta che l’assessore alla Sanità Icardi è andato a Roma, abbiamo avuto l’impressione che la Regione abbia tirato sui tamponi, per risparmiare.

C’era un altro motivo per non farli?”. Gallone ha la consapevolezza che la situazione è ormai compromessa: “Il Veneto ne ha fatti il triplo del Piemonte. Idem Germania e Corea del Sud, che sono i primi Paesi a ripartire. Abbiamo sbagliato politica“.