L’iniziativa nasce da un’intesa fra l’assessorato alla Protezione civile della Regione Lombardia e M-dis, il principale operatore in Italia per la distribuzione di prodotti editoriali. 90mila mascherine saranno a disposizione delle 300 edicole milanesi per essere consegnate gratis ai clienti, dando precedenza agli anziani e ai più fragili.

La settimana scorsa il lancio dell’iniziativa

Già la settimana scorsa a Regione Lombardia aveva fornito agli edicolanti lombardi 200mila mascherine da distribuire gratis ai cittadini, sempre rispettando il criterio di soddisfare in primis la domanda degli anziani e delle categorie più a rischio. Tutte le oltre 3mila edicole attive in Lombardia avevano ricevuto circa 50 pezzi ciascuna per la distribuzione alla popolazione.

Questi aiuti si sono andati a sommare ai 3,3 milioni di presidi di protezione in distribuzione a Comuni e farmacie. In occasione della prima distribuzione alle edicole, l’assessore al Territorio e protezione civile della Lombardia, Pietro Foroni, aveva dichiarato al Corriere che “Se tutto funzionerà a dovere, questo non resterà un esperimento isolato”.

Edicole aperte e consegne a domicilio: ecco dove trovare quella più vicina a casa

Così è stato: questa settimana l’iniziativa è stata riproposta, ancora una volta grazie all’intesa tra l’assessorato alla Protezione civile della Regione Lombardia e M-dis Distribuzione Media SpA.

Altre 90 mila mascherine arriveranno nelle 300 edicole milanesi per essere consegnate ai clienti.

Le edicole, lo ricordiamo, sono state considerate dal Governo un servizio essenziale e pertanto possono rimanere aperte e continuare ad offrire i propri servizi. In tutto il territorio italiano, meno del 13% delle edicole ha deciso di chiudere durante l’emergenza sanitaria. Sul sito primaedicola.it/edicoleaperte è disponibile l’elenco delle edicole aperte e di quelle che offrono il servizio a domicilio.

Distribuzione di mascherine anche nelle case popolari di Milano

Nel frattempo, è partita la distribuzione di mascherine, fornite dalla Comunità cinese al comune di Milano, anche nelle case popolari. 300mila pezzi saranno consegnati ai residenti nelle strutture di proprietà di Aler (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale) e in quelle gestite da Metropolitana Milanese Spa. La distribuzione è effettuata da Protezione Civile, Polizia locale e circa 60 volontari: si stima di riuscire a raggiungere 60mila nuclei familiari.

