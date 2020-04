Tragedia vicino a Rivergaro, in provincia di Piacenza, dove un 28enne sarebbe morto dissanguato dopo aver sfondato una porta di vetro all’interno della sua abitazione. Le notizie sull’accaduto, ancora frammentarie, rimandano ai contorni di un dramma maturato durante una presunta lite di coppia. In corso gli accertamenti dei carabinieri per chiarire la dinamica.

Muore dissanguato a 28 anni: dramma nel Piacentino

Il dramma, secondo quanto riportato dall’Ansa, si sarebbe consumato all’interno di un’abitazione nei pressi di Rivergaro, nel Piacentino, e avrebbe come protagonista un giovane di 28 anni, morto dissanguato.

L’episodio che lo avrebbe visto coinvolto, riferisce il quotidiano locale Piacenza Sera, sarebbe avvenuto nella tarda serata del 16 aprile scorso. All’interno della casa teatro dei fatti si sarebbero trovati la vittima e la fidanzata convivente.

La tragedia forse durante una lite

Secondo le notizie finora emerse, il ragazzo avrebbe sfondato il vetro di una porta dell’abitazione con un calcio, e le prime ricostruzioni rimanderebbero a un gesto maturato nel corso di una lite di coppia.

Un frammento del vetro avrebbe reciso un importante vaso sanguigno della gamba, e a nulla sarebbe valso l’intervento tempestivo dei sanitari del 118.

Il 28enne sarebbe deceduto poco dopo il trasporto all’ospedale di Piacenza. Sulla vicenda sarebbero in corso le indagini dei carabinieri di Rivergaro e la dinamica non sarebbe ancora del tutto chiara, così come la causa del presunto litigio.

Anche la compagna del giovane, sotto shock, sarebbe stata trasportata in ospedale per accertamenti. Secondo quanto riporta Il Piacenza, la vittima sarebbe un operatore socio-sanitario di origini pugliesi. La richiesta di soccorso sarebbe stata fatta dalla stessa donna.