Manca poco a quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più importanti del periodo a livello globale. Autrice e ideatrice di questo mega-live in streaming è Lady Gaga, che ha chiamato a raccolta i nomi più importanti della musica internazionale per cantare insieme in favore di chi sta lottando contro il Coronavirus.

Un concertone imperdibile: dove e quando vederlo

Un concertone imperdibile quello che questa notte intratterrà il mondo intero. Sta terminando il conto alla rovescia per “One World: Together At Home“, l’evento musicale organizzato da Lady Gaga insieme a “Global Citizen” che incomincerà alle 20:00 ora locale (all’1:45 di notte in Italia).

Numerose le piattaforme a livello globale che manderanno in onda uno degli eventi musicali più attesi del momento: dalla Abc alla Cbs, sino a Mtv e i social network più comuni quali Youtube, Twitter, Facebook. Anche l’Italia si è preparata a dovere per consentire a tutti coloro che lo desiderano di guardare lo show: l’evento sarà visibile su Rai1, Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay.

Lady Gaga e non solo

“One World: “Together At Home“: “Un mondo: insieme a casa“.

Un titolo che racconta l’importanza e l’intento speciale di questa iniziativa nata dall’ingegno di Lady Gaga. La popstar ha pensato ad un concertone in streaming da dedicare a tutti coloro che lottano contro il Coronavirus. A cominciare da medici, infermieri e l’Organizzazione Mondiale della Sanità che, da settimane, sono in prima linea nella lotta al Covid-19. Tantissimi gli artisti che la popstar americana ha deciso di chiamare e di riunire per dare vita a questo mega-evento musicale. Nella lista di coloro che vi prenderanno parte spiccano nomi del calibro di Alicia Keys, i Rolling Stones, John Legend, Kesha, Sam Smith e Taylor Swift.

Anche l’Italia ci sarà: a rappresentare il nostro Paese si esibiranno Zucchero e Andrea Bocelli. A prendere parte al concerto-evento anche Elton John. Proprio quest’ultimo, grandissimo amico di Lady Gaga, ha pubblicato poco fa un post sul proprio profilo Facebook in cui annuncia di prendere parte alla serata. Una serata che si preannuncia memorabile.