In una Roma deserta a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Coronavirus, il comico Marcello Cesena e Alessandro Iovine si sono detti “sì”. È stato lo stesso Cesena ad annunciare di essere convolato a nozze con il compagno, pubblicando una foto dei due su Instagram con la scritta simbolo: “Just married!“.

Un matrimonio ai tempi del Covid-19

Sono tempi difficili quelli che stiamo vivendo. L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus sta attanagliando l’Italia e tutti noi abbiamo dovuto fermarci, rimanendo in casa e rivisitando radicalmente la nostra quotidianità. Anche tutte le coppie che avrebbero dovuto convolare a nozze in questi mesi hanno rimandato, oppure si sono sposate rinunciando però a fastosi festeggiamenti e a vedere la Chiesa gremita di gente per un evento così importante.

Tra coloro che si sono detti “sì” spiccano Marcello Cesena, attore, imitatore e comico italiano, e il compagno Alessandro Iovine. La coppia è convolata a nozze sabato 18 aprile in una Roma deserta a causa delle restrizioni legate alla pandemia. “Just Married!” (“Appena sposati!“) è la scritta che campeggia in primo piano sul post Instagram pubblicato da Cesena dopo il matrimonio.

“Indossando mascherine e guanti ci siamo sposati“

Marcello Cesena sul proprio profilo Instagram ha voluto informare i followers del lieto evento. Il comico ha pubblicato una foto insieme ad Alessandro e, in allegato, ha scritto le seguenti parole: “In una Roma deserta, indossando mascherine e guanti (le abbiamo tolte giusto per sta foto) ci siamo sposati!! Perché non volevamo ricordare questi giorni solo per la Pandemia ma anche per qualcosa di bello“. Sicuramente uno dei giorni più belli per Marcello Cesena. Il comico è conosciuto ai più per essere stato protagonista in tv di numerosi sketch e gag divertenti.

A inizio 2004 infatti è stato ospite fisso dei programmi della Gialappa’s Band e, in Mai dire Lunedì, è stato ideatore e protagonista della celebre serie Sensualità a corte. La sua carriera ha spaziato dalla televisione al cinema, diventando regista di pellicole quali Peggio di così si muore e Il cosmo sul comò.