A Domenica In, in video-collegamento, Ferzan Ozpetek ha lanciato una proposta per omaggiare i medici e gli infermieri in prima linea nella lotta al Coronavirus. Per ricordare loro e il loro impegno negli anni a venire, il regista ha in mente di istituire una nuova festa: quella dedicata ai camici bianchi.

La nobile idea di Ferzan Ozpetek

Anche Ferzan Ozpetek è intervenuto nella puntata odierna di Domenica In, ospite di Mara Venier in video-collegamento. Il regista ha voluto fare il punto sulla grave situazione sanitaria che stiamo attraversando, legata alla diffusione del Coronavirus.

I segnali degli ultimi giorni sono incoraggianti ed è merito, oltre del buon senso dei cittadini, anche e soprattutto dell’impegno del sistema sanitario nazionale. Da settimane sono numerosi i medici e gli infermieri in prima linea nella lotta al Covid-19 e, proprio per questo motivo, andrebbero elogiati anche negli anni a venire. Per questo Ozpetek ha in mente un’idea speciale: quella di dedicare una festa ai nostri camici bianchi, da celebrarsi annualmente come se fosse la festa della donna o della mamma.

“Parleremo di queste giornate“

Il regista ha spiegato la nobile iniziativa che ha in mente: “Mi è venuta questa idea.

Tra 10 anni i bambini che non hanno vissuto questo periodo, cosa chiederanno? Dobbiamo avere la coscienza di pensare a quello che abbiamo fatto per gli altri. Mi è venuto in mente di fare come la festa della mamma o della donna, di fare la festa dei camici bianchi, da medici a infermieri, tutte quelle persone che rischiano tutti i giorni. Tra 10/15 giorni, quando festeggeremo la festa dei camici bianchi, parleremo di queste giornate“. Una festa che avrebbe già una data fissa: “Il 20 febbraio una dottoressa con una sua decisione, prendendosi la responsabilità, ha fatto il primo tampone: quella è stata la scoperta del Coronavirus nel nostro Paese.

Quello è stato l’inizio di tutto. Quindi ogni 20 febbraio mi piacerebbe fare la festa dei camici bianchi. La SIAE e Mogol hanno fatto una domanda al Presidente della Repubblica e al Senato per far diventare una legge che sia all’altezza dei camici bianchi“.