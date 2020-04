Il mondo del cinema perde un altro grande artista e disegnatore, si è spento a 95 anni Gene Deitch, autore dei cartoni più famosi, che per anni hanno incantato i piccini.

Addio a Gene Deitch

L’annuncio è stato dato dai famigliari del disegnatore regista. Gene Deitch si è spento a 95 anni nella sua casa di Praga a causa di un malore improvviso. Sempre i famigliari, che non hanno voluto fornire ulteriori dettagli, hanno però specificato che non si tratta di morte legata a Covid-19.

Dal 1960 al 1964 Deitch ha lavorato per la casa di produzione Hannah&Barbera dove è stato creatore e regista della serie di cartoni animati Braccio di Ferro- Popeye e Tom&Jerry.

Arte, animazione e cinema

Gene Deitch si è diplomato nel 1942 alla Los Angeles High School, subito dopo ha iniziato a lavorare nel campo dell’illustrazione artistica e tecnica. La prima mansione in uno studio d’animazione risale al 1950, quando Deitch entrò a far parte dello studio d’animazione United Productions of America per poi entrare nello staff di Terrytoons.

Il grande amore di Gene

Era il 1959 quando Gene arrivò a Praga per motivi lavorativi.

Aveva contatti con l’industria cinematografica e sarebbe dovuto restare solo 10 giorni, ma qualcosa ha cambiato i suoi piani. Si tratta dell’incontro più importante della sia vita, quello con la futura moglie Zdenka Deitchovà; i due si sono sposati nel 1960 e non si sono più separati.

Credits immagine in alto: Gene Deitch/Commons Wikimedia/Howcheng