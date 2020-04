Nota per essere fin dalle prime edizioni del programma una delle insegnanti di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano ha una sorella di nome Adriana con cui vive sotto lo stesso tetto.

Chi è Adriana Celentano

Particolarmente riservata, tanto da non avere nemmeno un profilo social, di Adriana Celentano si sa ben poco. Sorella dell’insegnante di danza Amici di Maria De Filippi, Alessandra, e nipote del celebre Adriano Celentano, Adriana ha una figlia che si chiama Valentina e 4 cani.

Come dichiarato dalla nota coreografa, Alessandra Celentano, nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni: “Vivo con mia sorella Adriana, mia nipote Valentina, che ha 24 anni e studia Legge, e 4 cani: Nicotina, Martino, Demi e Plié“.

Alla domanda se l’insegnante fosse “cattiva” anche in casa, Alessandra Celentano ha inoltre risposto: “Io, in realtà, sono buona ma forse un fondo di verità c’è, dato che mia sorella, di tanto in tanto, mi dice Guarda che qui non sei mica ad Amici!“. A rendere più facile la loro convivenza, inoltre, sono gli spazi della casa. Grazie al giardino, infatti, riescono a vivere assieme ai loro 8 cani con la massima serenità.

Il forte legame tra le sorelle Celentano

Molto simili, le due sorelle quindi convivono e l’unica foto disponibile è stata pubblicata dalla stessa Alessandra Celentano qualche tempo fa sui social, grazie ad uno scatto che mostra le due donne al mare. Particolarmente unite, sono sempre pronte a sostenersi l’un l’altra. Proprio Adriana, infatti, è sempre rimasta al canto della famosa sorella durante alcuni dei momenti più difficili, come ad esempio quando si è dovuta sottoporre ad alcuni interventi chirurgici.

Prima ballerina per alcuni dei più importanti nomi della danza, infatti, come dichiarato a Di Più TV, Alessandra Celentano ha sofferto per anni “di una malattia, la sindrome dell’alluce rigido, che colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole a poco a poco e provocando, di conseguenze, grossi problemi alle ossa e ai dolori atroci“.

Approfondisci

Cristina Chiabotto, conoscete la sorella? Chi è Serena

Chi è la sorella di Cristiana Capotondi: la giornalista Chiara

Laura Oliviero: chi è e cosa fa nella vita la sorella di Gabriel Garko