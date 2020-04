I medici di un ospedale di Latina hanno fatto una drammatica scoperta, esaminando il corpicino di una bambina di 4 mesi portata in ospedale dalla madre. La piccola avrebbe costole rotte altri segni che hanno spinto la Procura ad aprire un indagine.

Portata in ospedale perché piangeva

A riferire i dettagli di questo spiacevole e malsano fatto di cronaca è la Repubblica. Il tutto sarebbe accaduto all’ospedale Goretti di Latina, dove la madre di una bimba di 4 mesi avrebbe portato la figlia per alcuni problemi. Stando alla dichiarazione riportata dal quotidiano, la donna (residente a Norma) avrebbe asserito che la neonata piangeva ininterrottamente e che non sarebbe riuscita a fermarla in alcun modo.

Da qui il ricorso all’ospedale, dove tuttavia i medici avrebbero fatto una drammatica scoperta; il corpo della bambina presentava numerosi segni di quelle che potrebbero essere violenze.

Morsi e lesioni risalenti anche a un mese fa

Come riportato, i medici che l’hanno esaminata avrebbero subito notato una serie di contusioni e quello che sembrerebbe essere un morso su una coscia. Inoltre, gli stessi avrebbero effettuato le radiografie alla neonata avrebbero notato che la piccola aveva una costola rotta.

Non solo, dagli esami sarebbe anche emerso che un’altra costola si sarebbe già rinsaldata, dopo una rottura risalente ad almeno un mese fa.

Indaga la Procura di Latina

Di fronte ad una scoperta del genere, è partita immediatamente l’allerta alle autorità. La Questura e la Procura hanno quindi aperto un fascicolo per indagare a fondo la questione. Al momento – va specificato – non risultano denunce contro i familiari, ma la bambina verrà comunque affidata ad una struttura protetta come da prassi, una volta che potrà essere dimessa dall’ospedale.

Nei mesi scorsi, a Roma era stata aperta un’indagine su una madre per omicidio volontario, dopo la morte della sua neonata a seguito di alcune ferite trovate dall’ospedale. Le indagini nel caso di Latina impongono il massimo riserbo, sperando che l’esito sia completamente diverso.